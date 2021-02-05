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"Идиот и клоун – тебе не хватает скромности". Как форвард Гранады отреагировал на эмоции Кумана
Легендарный представитель атакующего цеха Испании был в ярости
В среду, 3 февраля, "Барселона" обыграла "Гранаду" в Кубке Испании (2:2 в основное время, 3:5 в дополнительное). После одного из голов каталонцев в экстратайме форвард андалусийцев Роберто Сольдадо крайне эмоционально отреагировал на празднование Рональда Кумана, главного тренера "Барселоны" – об этом сообщает издание Marca.
"Идиот, просто идиот. Ты клоун, тебе не хватает скромности".
Напомним, "сине-гранатовые" вышли в полуфинал турнира, хотя до 88-й минуты проигрывали 0:2. Также в ½ финала соревнования вышли "Севилья", "Леванте" и "Атлетик". Жеребьевка состоится сегодня, 5 февраля.
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