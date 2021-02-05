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"Идиот и клоун – тебе не хватает скромности". Как форвард Гранады отреагировал на эмоции Кумана

Испания
(1 голосов)

Легендарный представитель атакующего цеха Испании был в ярости

"Идиот и клоун – тебе не хватает скромности". Как форвард Гранады отреагировал на эмоции Кумана
Новина українською

В среду, 3 февраля, "Барселона" обыграла "Гранаду" в Кубке Испании (2:2 в основное время, 3:5 в дополнительное). После одного из голов каталонцев в экстратайме форвард андалусийцев Роберто Сольдадо крайне эмоционально отреагировал на празднование Рональда Кумана, главного тренера "Барселоны" – об этом сообщает издание Marca.

"Идиот, просто идиот. Ты клоун, тебе не хватает скромности".

Напомним, "сине-гранатовые" вышли в полуфинал турнира, хотя до 88-й минуты проигрывали 0:2. Также в ½ финала соревнования вышли "Севилья", "Леванте" и "Атлетик". Жеребьевка состоится сегодня, 5 февраля.

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В статье: Роберто Сольдадо Рональд Куман Барселона Кубок Испании Гранада
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Источник:
Marca

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Комментарии (8)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
05.02.2021 в 13:07
шизоїдного АНАЛітика торкнуло "нехило" - оце так психотропи подіяли на шепетівське дно... режим фуфлодрочерства 100 левелу мессоманія добиває
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+2
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.02.2021 в 12:58
Куман - молодец! Сам того не зная, подпалил пуканы двум дурачкам. Одному из Кировограда, второму с запарижжя... Эти два дурня мечтают о том, что если они сочинили простыню маразма, это кто-то будет читать...Наивные... Автоматом минус этим болванам на регулярной основе, даже не задерживая взгляд..
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0
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.02.2021 в 12:32
Если учесть тот факт, как праздновала свои голы гранада, то можно уверенно утверждать, что идиоты и клоуны - это игроки и тренеры гранады.
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0
-7
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Alex7Chapman (Кропивницький)
05.02.2021 в 12:44
шепетівський шизік!
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+6
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
05.02.2021 в 12:07
Роберто Солдадо пам'ятаю як цей вихованець кантери Реала (володар ТрофеоСарра у складі Реала і Валенсії) запалював у складі Осасуни, Хетафе (барсюкам забивав!) - абсолютно згодний - куман клоун та ідіот але не головний... аргентинський недобоксер-Golden DILDO - головний клоун каталонського недогранду PORNOSTAR 2:8 і мільярдне банкрутство зовсім не рук Мессі справа - фуфлостадо з шизооленем не дадуть збрехати...
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+6
-3
oda1979 (Запорожье)
05.02.2021 в 12:02
да у банкротов все такие
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+4
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.02.2021 в 12:33
А тут про позорный реал нет речи? Зачем ты сюда реал приплетаешь?
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0
-7
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Alex7Chapman (Кропивницький)
05.02.2021 в 12:47
дуріан - чергову дозу синьо-гранатових таблеточок не прийняв і у шепетівського оленя кукуха поїхала...
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+6
0


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