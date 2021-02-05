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"Мне нужны были перемены". Луис Суарес признался, что покидал Барсу с тяжелым сердцем

Испания
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Дни отъезда были одними из самых сложных в его карьере

"Мне нужны были перемены". Луис Суарес признался, что покидал Барсу с тяжелым сердцем
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Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес рассказал подробно о своем уходе из "Барселоны". Он признает, что дни его отъезда из каталонского клуба были одними из самых сложных в его карьере.

"Мне было очень тяжело, когда я покидал "Барселону". Куман позвонил мне и сказал, что не будет рассчитывать на меня. Я принял это решение, но сказал ему, что у меня действующий контракт и клуб должен будет что-то сделать с этим.

Они предложили мне не появляться в предсезонке. Я сказал клубу, что у меня все еще есть контракт, поэтому собираюсь появиться. Никто мне ничего четко не объяснял. Я не смог поговорить с Бартомеу. Это сделал мой адвокат.

Я вижу, как обстоят дела в "Барселоне", и это дает мне некоторое спокойствие. Я мог бы остаться и сказать: "У меня контракт, я остаюсь здесь". Но я знал, что если останусь, меня будут атаковать. Я нуждался в переменах из-за гордости"», – цитирует Суареса Onda Cero.

Напомним, что по завершении сезона-2019/2020 Луис Суарес не смог договориться с "Барселоной" о новом контракте, после чего получил статус свободного агента и перешел в мадридский "Атлетико".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Барселона Барселона Испания
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Источник:
Onda Сero

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