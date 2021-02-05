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Уэска - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Уэска - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.02.2021 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
"Реал" продолжает борьбу в чемпионате Испании. Борьбу за то, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов. А также за Зинедина Зидана. Тренер - под критикой, для него важен каждый поединок.
С "Уэской" "Реал" сыграет 06.02.2021 в 17:15. Прямая онлайн текстовая - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Видеотрансляция матча - MEGOGO.
Где еще смотреть онлайн прямую трансляцию матча 22-го тура чемпионата Испании "Уэска" - "Реал"?
- Бельгия - Eleven Sports 1 Belgium;
- Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada;
- Чехия - DIGI GO, Digi Sport 3,
- Словакия - DIGI GO, Digi Sport 3,
- Испания - Movistar +.
Смотреть матч онлайн
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