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Барселона узнала соперника по полуфиналу Кубка Испании

Испания
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Каталонцы сыграют с Севильей

Барселона узнала соперника по полуфиналу Кубка Испании
Новина українською

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Испании сезона-2020/2021.

"Барселона" поборется за выход в финал с "Севильей", а во втором полуфинале столкнутся "Атлетик" из Бильбао и "Леванте". Финалист будет определяться по результатам двух встреч. Первые состоятся 9–11 февраля, а ответные — 2–4 марта.

Победитель турнира участвует в Лиге Европы и матчах за Суперкубок Испании перед началом следующего сезона.

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В статье: Барселона Кубок Испании Севилья Севилья (Испания)
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