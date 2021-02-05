Испания
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Барселона узнала соперника по полуфиналу Кубка Испании
Каталонцы сыграют с Севильей
Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Испании сезона-2020/2021.
"Барселона" поборется за выход в финал с "Севильей", а во втором полуфинале столкнутся "Атлетик" из Бильбао и "Леванте". Финалист будет определяться по результатам двух встреч. Первые состоятся 9–11 февраля, а ответные — 2–4 марта.
Победитель турнира участвует в Лиге Европы и матчах за Суперкубок Испании перед началом следующего сезона.
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