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Пике грозит штраф или дисквалификация за критику судейства

Испания
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Футболист неудачно высказался

Пике грозит штраф или дисквалификация за критику судейства
Новина українською

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) может дисквалифицировать защитника "Барселоны" Жерара Пике за критику судей, пишет Diario Sport.

В одном из интервью футболист заявил, что недоволен судейством.

RFEF рассмотрит это высказывание, чтобы оценить ставит ли Пике под сомнение честность судей лиги. Если будет установлено, что защитник нарушил статью дисциплинарного кодекса о высказываниях в СМИ о судьях, то его либо дисквалифицируют на 4-12 матчей, либо накажут штрафом от 601 до 3005 евро.

После 21 тура ла лиги "Барселона" и "Реал" набрали по 40 очков.

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В статье: Барселона Жерар Пике
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