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Пике грозит штраф или дисквалификация за критику судейства
Футболист неудачно высказался
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) может дисквалифицировать защитника "Барселоны" Жерара Пике за критику судей, пишет Diario Sport.
В одном из интервью футболист заявил, что
RFEF рассмотрит это высказывание, чтобы оценить ставит ли Пике под сомнение честность судей лиги. Если будет установлено, что защитник нарушил статью дисциплинарного кодекса о высказываниях в СМИ о судьях, то его либо дисквалифицируют на 4-12 матчей, либо накажут штрафом от 601 до 3005 евро.
После 21 тура ла лиги "Барселона" и "Реал" набрали по 40 очков.
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