Пике грозит штраф или дисквалификация за критику судейства

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) может дисквалифицировать защитника "Барселоны" Жерара Пике за критику судей, пишет Diario Sport.

В одном из интервью футболист заявил, что недоволен судейством .

RFEF рассмотрит это высказывание, чтобы оценить ставит ли Пике под сомнение честность судей лиги. Если будет установлено, что защитник нарушил статью дисциплинарного кодекса о высказываниях в СМИ о судьях, то его либо дисквалифицируют на 4-12 матчей, либо накажут штрафом от 601 до 3005 евро.

После 21 тура ла лиги "Барселона" и "Реал" набрали по 40 очков.