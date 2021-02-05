Возраст не помеха. 35-летний Модрич - лучший игрок Реала в январе

Лука Модрич получил звание лучшего футболиста "Реала" в январе. Для хорвата это уже третья награда в сезоне.

35-летний полузащитник провел в прошедшем месяце пять игр - на счету опытного ветерана две голевые передачи. Отметим, что "Реал" победил лишь дважды.

???? Luka Modric est élu meilleur joueur du Réal Madrid du mois de janvier !



[ @futbolmahou ] pic.twitter.com/dE3zsKOniB — Real Madrid - French (@RMadridFrench) February 5, 2021