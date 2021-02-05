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Возраст не помеха. 35-летний Модрич - лучший игрок Реала в январе
Вряд ли кто-то будет спорить
Лука Модрич получил звание лучшего футболиста "Реала" в январе. Для хорвата это уже третья награда в сезоне.
35-летний полузащитник провел в прошедшем месяце пять игр - на счету опытного ветерана две голевые передачи. Отметим, что "Реал" победил лишь дважды.
???? Luka Modric est élu meilleur joueur du Réal Madrid du mois de janvier !— Real Madrid - French (@RMadridFrench) February 5, 2021
[ @futbolmahou ] pic.twitter.com/dE3zsKOniB
Контракт Модрича с мадридцами истекает летом 2021-го. По слухам, стороны согласовали
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