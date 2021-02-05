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Возраст не помеха. 35-летний Модрич - лучший игрок Реала в январе

Испания
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Вряд ли кто-то будет спорить

Возраст не помеха. 35-летний Модрич - лучший игрок Реала в январе
UA-Футбол
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Лука Модрич получил звание лучшего футболиста "Реала" в январе. Для хорвата это уже третья награда в сезоне.

35-летний полузащитник провел в прошедшем месяце пять игр - на счету опытного ветерана две голевые передачи. Отметим, что "Реал" победил лишь дважды.

Контракт Модрича с мадридцами истекает летом 2021-го. По слухам, стороны согласовали его продление.

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В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид)
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