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Зидан: Реал плохо играет? В прошлом году мы выиграли Ла Лигу, проявите уважение

Испания
(1 голосов)

Сдают нервы

Зидан: Реал плохо играет? В прошлом году мы выиграли Ла Лигу, проявите уважение
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не очень лестно пообщался с журналистами на последней пресс-конференции.

"Плохие выступления "Реала"? Это меня смешит. В прошлом сезоне мы выиграли Ла Лигу, это случилось не десять лет назад. Проявите немного уважения. Мы заслужили продолжить то, что мы делаем.

Каждый день я думаю о своем увольнении. После каждого плохого матча ко мне всегда больше всех вопросов. Я не злюсь, просто выполняю свою работу. Мы трудимся на своей, а вы (журналисты) - на своей", - заявил Зидан.

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Отметим, что у "Реала" непростая ситуация в чемпионате Испании - мадридский клуб отстает от "Атлетико" на десять очков.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
05.02.2021 в 19:56
Да тебе её купили, бессовестный Зиданус.
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