Рамос, Азар, Карвахаль и Иско вне заявки. Реал отправился на матч Ла Лиги без ряда игроков основы

Завтра "Реал" сыграет против "Уэски" в матче Ла Лиги. Мадридский клуб сейчас испытывает серьезный кадровый кризис.

На игру отправилось лишь 12 игроков взрослой команды. В заявке отсутствуют Карвахаль, Рамос, Васкес, Вальверде, Азар, Иско, Милитао и Родриго. Украинец Андрей Лунин в списке.

На данный момент у "Реала" сорок набранных очков в чемпионате - они идут на втором месте.