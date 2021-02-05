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Рамос, Азар, Карвахаль и Иско вне заявки. Реал отправился на матч Ла Лиги без ряда игроков основы

Испания
(1 голосов)

Лунин на месте, но вряд ли сыграет

Рамос, Азар, Карвахаль и Иско вне заявки. Реал отправился на матч Ла Лиги без ряда игроков основы
UA-Футбол
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Завтра "Реал" сыграет против "Уэски" в матче Ла Лиги. Мадридский клуб сейчас испытывает серьезный кадровый кризис.

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На игру отправилось лишь 12 игроков взрослой команды. В заявке отсутствуют Карвахаль, Рамос, Васкес, Вальверде, Азар, Иско, Милитао и Родриго. Украинец Андрей Лунин в списке.

На данный момент у "Реала" сорок набранных очков в чемпионате - они идут на втором месте.

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В статье: Реал (Мадрид)
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