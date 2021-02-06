Примера. 22-й тур. Алавес отрывается от зоны вылета

22-й тур испанской Примеры открывал матч между командами, которые отчаянно борются за то, чтобы не оказаться в числе неудачников по итогам сезона - "Алавес" принимал "Вальядолид". Несмотря на то, что гости на момент начала игры в турнирной таблице располагались выше, именно хозяева владели преимуществом. По моментам - так вообще тотальным. Хотя первый тайм - была еще та мука. Ни одного удара в створ ворот, да и вообще их на две команды собралось аж шесть.

А вот после перерыва "Алавес" прорвало и если бы не Жорди Масип, который не дал Лунину шансов в "Вальядолиде", все могло бы завершиться разгромом. А так все завершилось минимальной победой хозяев - на 66-й минуте Хоселу забил свой третий гол в последних пяти матчах, замкнув прострел от Мартина Агиррегабирии. Последние, к слову, мог еще раз стать автором голевой передачи, но после удара Мендеса чудеса реакции продемонстрировал упоминавшийся Масип.

Три полученные очки позволили "Алавесу" подняться на 15-ю строчку, остались позади не только "Вальядолид" с "Осасуной", но и "Эйбар".

Примера. 22-й тур

5 февраля. Витория-Гастейс. стадион Мендисорроса

"Алавес" - "Вальядолид" 1:0

Гол: Хоселу 66

"Алавес": Пачеко - Дуарте, Лукас Перес, Хоселу (Дейверсон 90+1), Роха (И. Кордоба 60), Ч. Наварро (Мартин Агиррегарибия 60), Э.Мендес, Пина, Лежён, М.Гарсия (Батталья 82), Альберто Родригес

"Вальядолид": Масип - Перес, Хоакин Фернандес, Б.Гонсалес, Вайссман (Вальдо Рубио 79), Плано (Орельяна 79), Эрвияс (Тони Суарес 63), Феде, Меса (Алькарас 64), Оласа, Кике (Кодро 64)

Предупреждения: Пина 10, Наварро 40, М.Гарсия 63, Мендес 90+1 - Бруно Гонсалес 43, Хоакин Фернандес 48, Феде 82, Алькарас 88