Зидан остался недоволен отъездом Эдегора в Арсенал

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан остался недоволен решеним Мартина Эдегора за перейти в "Арсенал".

Напомним, в зимнее трансферное окно "Арсенал" арендовал Эдегора до конца сезона, однако это случилось против воли Зидана.

"Эдегор? Он хотел уйти, и мы разговаривали два или три раза об этом.

Он хотел играть, а я сказал ему остаться и сражаться за свое место. Я рассчитывал на него после его аренды в "Реал Сосьедад", и я сказал ему остаться, потому что сезон продлится еще очень долго, и у него будут шансы.

Однако он захотел уйти и играть. Я очень хотел обладать им в своем составе", — цитирует Зидана Daily Mirror.