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Зидан остался недоволен отъездом Эдегора в Арсенал
Наставник хотел сохранить плеймейкера
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан остался недоволен решеним Мартина Эдегора за перейти в "Арсенал".
Напомним, в зимнее трансферное окно "Арсенал" арендовал Эдегора до конца сезона, однако это случилось против воли Зидана.
"Эдегор? Он хотел уйти, и мы разговаривали два или три раза об этом.
Он хотел играть, а я сказал ему остаться и сражаться за свое место. Я рассчитывал на него после его аренды в "Реал Сосьедад", и я сказал ему остаться, потому что сезон продлится еще очень долго, и у него будут шансы.
Однако он захотел уйти и играть. Я очень хотел обладать им в своем составе", — цитирует Зидана Daily Mirror.
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