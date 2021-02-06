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Зидан – о 10-й травме Азара в Реале: Однажды мы увидим, как хорош
Бельгийской звезде страшно не везёт с повреждениями
Наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался о травматичности Эдена Азара.
"Мы хотим видеть Эдена без каких-либо проблем или травм, но ему не везет. Очень сложная ситуация для него, потому что он хочет показывать себя и играть за "Реал".
Однажды мы увидим, как он играет хорошо и без травм. Надеюсь, это время настанет, когда он оправится после нынешнего повреждения. Эдену не повезло, ему было тяжело, но нужно сохранять позитивный настрой. Азар недоволен ситуацией и, возможно, не понимает ее, потому что делает все возможное, чтобы быть в лучшей форме", – сказал Зидан.
Азар пропустит сегодняшний матч с "Уэской" из-за мышечной травмы. Всего это десятое повреждения Эдена в "Реале" по данным Transfermarkt – он пропустил уже 51 игру за полтора сезона в Мадриде.
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