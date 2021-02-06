Бетис - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Барселона" прошла в полуфинал Кубка Испании. Вскоре возобновится Лига чемпионов. Эти турниры – это шансы на трофей, тогда как в чемпионате Испании мало реальных оснований надеяться на глобальный успех.

Но играть нужно. В 22-м туре каталонцы в гостях будут противостоять "Бетису". Матч состоится 07.02.2021 в 22:00. Онлайн прямая текстовая трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Онлайн видеотрансляция матча - видеоплатформа MEGOGO.

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