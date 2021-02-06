  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Рамос пропустит два месяца из-за операции на колене
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рамос пропустит два месяца из-за операции на колене

Испания
(2 голосов)

У испанца поврежден мениск

Рамос пропустит два месяца из-за операции на колене
Новина українською

Сегодня, 6 февраля, капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос перенес операцию на колене. Об этом сообщает испанское издание ABC.

Защитник чувствовал дискомфорт в течение нескольких месяцев. Он мог с ним играть, однако в последние недели оборонец не выходил на поле из-за боли. Врачи решили провести операцию на левом мениске. Восстановление после нее может занять от шести до девяти недель. Таким образом, испанец пропустит оба матча 1/8 Лиги Чемпионов против "Аталанты".

Хирургическое вмешательство планировалось еще 11 января, однако Рамос решил на уколах сыграть с "Атлетиком" через три дня. Это был его последний на данный момент матч, ведь боль нарастала.

В этом сезоне на счету центрального защитника 18 встреч во всех турнирах, в которых он записал в свой актив три гола и один ассист и в пассив три желтые карточки. Контракт с "Реалом" у Рамоса действителен до лета этого года. Transfermarkt оценивает 34-летнего испанца в 14 млн евро.

Читайте такжеПретенденты на смену капитану. Кого может купить Реал на замену Серхио Рамосу?
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Ла Лига
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ABC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниус (землянин)
06.02.2021 в 15:32
О, один йододефицитный педридаст уже изрыгнулся. Ждём следующих сливочных долбоё@ов.
Ответить
+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
06.02.2021 в 15:20
Стареет Серёжа, организм слабеет и никуда от этого не убежишь.
Ответить
+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
06.02.2021 в 15:40
Пусть в кино идёт, наркобарыг обколотых играть. Дон Серхио "Реальный"
Ответить
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.02.2021 в 15:04
Два дебила внизу уже испражнились. Ждём следующих ипанутых барсодрочеров.
Ответить
+4
-5
avatar
svat1303 (Днепр)
06.02.2021 в 14:49
Шорошо,но мало.
Ответить
+4
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
06.02.2021 в 15:35
Да, маловато. Так бы на годик шоб.
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
06.02.2021 в 14:34
Защитники других команд облегчённо вздохнули и распрямили плечи..
Ответить
+3
-6


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...