Рамос пропустит два месяца из-за операции на колене

Сегодня, 6 февраля, капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос перенес операцию на колене. Об этом сообщает испанское издание ABC.

Защитник чувствовал дискомфорт в течение нескольких месяцев. Он мог с ним играть, однако в последние недели оборонец не выходил на поле из-за боли. Врачи решили провести операцию на левом мениске. Восстановление после нее может занять от шести до девяти недель. Таким образом, испанец пропустит оба матча 1/8 Лиги Чемпионов против "Аталанты".

Хирургическое вмешательство планировалось еще 11 января, однако Рамос решил на уколах сыграть с "Атлетиком" через три дня. Это был его последний на данный момент матч, ведь боль нарастала.

В этом сезоне на счету центрального защитника 18 встреч во всех турнирах, в которых он записал в свой актив три гола и один ассист и в пассив три желтые карточки. Контракт с "Реалом" у Рамоса действителен до лета этого года. Transfermarkt оценивает 34-летнего испанца в 14 млн евро.