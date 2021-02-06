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Два месяца без капитана. Серхио Рамос успешно перенес операцию
Тяжелое время для мадридцев
Пресс-служба "Реала" подтвердила информацию испанских СМИ. Серхио Рамосу действительно понадобилась операция на колене.
В сообщении сказано, что операция прошла успешно. По данным официального сайта, испанец через несколько дней начнет процесс реабилитации, а, по информации СМИ, вернется на поле через два месяца.
Parte médico de Sergio Ramos.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 6, 2021
Рамос - ключевой защитник "Реала", который в этом сезоне отыграл 18 матчей. Капитан "сливочных" точно пропустит два матча против "Аталанты" в 1/8 финала ЛЧ.
Также напомним, что контракт Рамоса заканчивается летом.
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