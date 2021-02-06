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Два месяца без капитана. Серхио Рамос успешно перенес операцию

Испания
(1 голосов)

Тяжелое время для мадридцев

Два месяца без капитана. Серхио Рамос успешно перенес операцию
UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба "Реала" подтвердила информацию испанских СМИ. Серхио Рамосу действительно понадобилась операция на колене.

В сообщении сказано, что операция прошла успешно. По данным официального сайта, испанец через несколько дней начнет процесс реабилитации, а, по информации СМИ, вернется на поле через два месяца.

Рамос - ключевой защитник "Реала", который в этом сезоне отыграл 18 матчей. Капитан "сливочных" точно пропустит два матча против "Аталанты" в 1/8 финала ЛЧ.

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Также напомним, что контракт Рамоса заканчивается летом.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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Red_Cat (Салоники)
06.02.2021 в 17:02
гнида-рамос еще за Салаха не ответил. еще все впереди.
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IM-RM-DK (Miami)
06.02.2021 в 17:29
иди реви)))?
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