Два месяца без капитана. Серхио Рамос успешно перенес операцию

Пресс-служба "Реала" подтвердила информацию испанских СМИ. Серхио Рамосу действительно понадобилась операция на колене.

В сообщении сказано, что операция прошла успешно. По данным официального сайта, испанец через несколько дней начнет процесс реабилитации, а, по информации СМИ, вернется на поле через два месяца.

Parte médico de Sergio Ramos.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 6, 2021

Рамос - ключевой защитник "Реала", который в этом сезоне отыграл 18 матчей. Капитан "сливочных" точно пропустит два матча против "Аталанты" в 1/8 финала ЛЧ.

Читайте также Реал подтвердил очередную травму Азара - бельгиец может пропустить первый матч с Аталантой

Также напомним, что контракт Рамоса заканчивается летом.