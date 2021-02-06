Примера. 22-й тур. Фирменная ничья для Леванте

В середине первого круга "Леванте" выдал серию из пяти подряд ничьих 1:1. А сейчас идет серия с ничьими 2:2. Их уже три в последних четырех турах Примеры.

И сегодняшней ничьей "лягушата" точно не довольны. Ведь это был матч с реальными шансами взять три очка. Несмотря на то, что команды вышли на одинаковое количество ударов по воротам (11 - 11), "Леванте" имел небольшое преимущество по попаданиям в створ (7 - 5) и большое – по контролю над мячом. Но основная суть в том, что "лягушата" были хозяевами ситуации на последних минутах игры.

Они вели в счете 2:1. Хосе Моралес оформил прекрасный дубль, умело открываясь под передачи партнеров и завершая в стиле хищника. "Гранада" ответила лишь результативным ударом Кенеди, и показалось, что была выжата психологически поражением в Кубке Испании от "Барселоны". Но Диего Мартинес чувствовал пульс. Он сделал замены, благодаря которым "Гранада" ушла от поражения: Пуэртас навесил с фланга после игры вторым темпом, Сольдадо точно пробил головой под штангу.

Досадная потеря очков для "Леванте", компенсация для "Гранады" за обидное поражение в Кубке.

Валенсия. Стадион Сьютат де Валенсия

"Леванте" - "Гранада" 2:2

Голы: Хосе Моралес 30, Хосе Моралес 67 - Роберт Кенеди 43, Роберто Сольдадо 90+2

"Леванте": Айтор Фернандес, Неманья Радоя, Оскар Дуарте, Серхио Леон (Дани Гомес 64), Хосе Моралес (Франсиско Идальго Гомес 74), Рубен Везу, Рубен Рочина (Хорхе Де Фрутос 64), Карлос Клерк, Хорхе Мирамон (Серхио Постиго 82), Гонсало Мелеро, Рохер Марти (Энис Барди 82)

"Гранада": Руи Силва, Димитри Фулкье, Неуэн Перес (Герман Санчес 88), Луис Хавьер Суарес, Ян Брис Этеки (Федерико Вико 74), Адриан Марин (Антонио Пуэртас 46), Анхель Монторо, Хесус Вальехо, Домингуш Дуарте, Хорхе Молина (Роберто Сольдадо 74), Роберт Кенеди (Дарвин Мачис 59)

Предупреждения: Хосе Моралес 74 - Анхель Монторо 55, Роберто Сольдадо 79, Луис Хавьер Суарес 90+4