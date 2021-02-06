Примера. 22-й тур. Уэска - Реал 1:2. Варан в роли Рамоса

Чемпион лиги против новичка, представитель зоны Лиги чемпионов против последней команды турнирной таблицы, слон против улитки – именно такой была вывеска этого матча. Но игра и развивавшиеся на поле события противоречили всем расписаниям и анонсам. То ли "Реал" докатился до такого уровня, то ли "Уэска" случайно оказалась на дне, но разница в классе не проявлялась. Играли две равные команды.

"Уэска" значительно меньше владела мячом, но это был сознательный выбор тактики тренером Пачета. Мяч арагонцам был нужен только для контратак, которые отлично работали. Уже со старта ворота Куртуа оказались под давлением, но сначала Окадзаки не добрался до мяча после передачи Мира, а потом сам Мир промахнулся после стремительного проникновения в штрафную.

У "Реала" были перспективные продвижения вперед, но на финальной фазе атаки захлебывались. Даже не из-за классной игру голкипера Альваро Фернандеса, - в его активе в первом тайме был только один сейв, - а из-за собственной несостоятельности мадридцев. Винисиус бил по воробьям из выгодных позиций, Карим Бензема не цеплялся за мячи, Модрич и Кроос не удивляли передачами как обычно.

Такая борьба устраивала "Уэску". В основном – между штрафными площадками. Но в начале второго тайма арагонцы решили рискнуть и не прогадали. Рико попал в перекладину почти сразу после возобновления игры, а вот Хавьер Галан отлично пробил с линии штрафной в дальнюю "девятку".

"Уэска" могла брать соперника "тепленьким". Уже даже не вспоминаем удар Рафы Мира и сейв Куртуа – ведь были более явные моменты для второго взятия ворот. Например, на 51-й минуте, когда мадридцев второй раз в матче спас каркас (опять бил Рафа Мир).

А потом, как это часто случается, забил соперник. Карим Бензема со штрафного влепил в перекладину, а Рафа Варан в гуще футболистов лучше всех среагировал на отскок – 1:1.

"Уэска" еще пыталась забить второй, но лучше предпочла бы сохранить то, что есть. Именно этим объясняется малое количество контратак в конце матча. Кроме очередного выпада Рафы Мира, вспомнить нечего. "Реал" же нагнетал без паники и суеты. Бензема пробил мимо ворот с острого угла, но заряженность форварда на борьбу Зидану импонировала.

В середине тайма Альваро Фернандес каким-то чудом потянул удар от Карима с близкого расстояния. Наверное, та ситуация, когда нападающий просто попал мячом в голкипера. Впоследствии вратарь выбросил еще один сейв, но обуздать эту волну уже было не в силах. Кроос подал со штрафного, Каземиро пробил головой, вратарь отбил перед собой, а Варан удачно сыграл на добивании.

Дубль от центрального защитника, который немало проблем "привозит" в обороне. Сегодня Варан сыграл очень полезно и продуктивно. В стиле Рамоса. И уберег Зидана от очередной порции колючей критики.

Уэска. "Эль Алькорас"

"Уэска" - "Реал" 1:2

Голы: Хавьер Галан 48 - Рафаэль Варан 55, Рафаэль Варан 84

"Уэска": Альваро Фернандес, Идрисса Думбия (Хави Онтиверос 73), Пабло Маффео, Рафаэль Мир, Хавьер Галан, Синдзи Окадзаки (Дани Эскриче 62), Хорхе Пулидо, Микель Рико (Хуан Карлос 86), Димитриос Сиовас, Хайме Сеоане, Гастон Сильва (Давид Феррейро 86)

"Реал": Тибо Куртуа, Рафаэль Варан, Хосе Игнасио Начо, Тони Кроос, Карим Бензема, Карлос Каземиро, Альваро Одриосола (Марсело 67), Лука Модрич, Ферлан Менди (Марвин 78), Марко Асенсио, Винисиус Жуниор (Мариано 78)

Предупреждения: Пабло Маффео 45, Гастон Сильва 53 - Тони Кроос 32