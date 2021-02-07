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Бетис - Барселона: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Бетис - Барселона: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 07.02.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
"Барселона" прошла в полуфинал Кубка Испании. Вскоре возобновится Лига чемпионов. Эти турниры – это шансы на трофей, тогда как в чемпионате Испании мало реальных оснований надеяться на глобальный успех.
Но играть нужно. В 22-м туре каталонцы в гостях будут противостоять "Бетису". Матч состоится 07.02.2021 в 22:00. Онлайн прямая текстовая трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Онлайн видеотрансляция матча - видеоплатформа MEGOGO. Смотрим.
Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.
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