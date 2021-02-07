Примера. 22-й тур. Реал Сосьедад разгромил Кадис

"Реал Сосьедад" – в кризисе. Не выиграл ни одного из последних четырех матчей чемпионата. Вылетел из Кубка Испании. В последних одиннадцати турах Примеры – лишь одна победа. Поэтому отчетная виктория над "Кадисом" должна стать утешением для басков.

Хотя переоценивать результат не стоит. Ведь у "Кадиса" дела давно уже разладились. В середине турнирной таблицы команда Серверы держится благодаря предыдущим достижениям. Сегодня "Кадис" потерпел третье поражение подряд в чемпионате с минимум тремя пропущенными.

Уже на 34-й минуте гости горели 0:2, однако определяющее событие произошло уже на компенсированных к первому тайму минутах. За срыв выхода один на один был удален Маркос Лопес, после чего команда была отдана на растерзание. Это еще хорошо для "Кадиса", что удалось забить один гол. И пропустить во втором тайме лишь дважды.

По итогам тура "Реал Сосьедад" точно удержится в зоне еврокубков. Хорошая награда за первую в течение трех месяцев домашнюю победу.

Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Кадис" 4:1

Голы: Микель Оярсабаль 26 (пен.), Микель Оярсабаль 34, Александер Исак 54, Александер Исак 59 - Хайро Искьердо 65

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро, Асьер Ильяраменди (Давид Сильва 63), Аднан Янузай (Мартин Кастельянос 63), Микель Мерино, Александер Исак (Карлос Фернандес 74), Начо Монреаль, Андони Эспиноса, Микель Оярсабаль (Андер Барренечеа 83), Андер Гевара, Игор Субельдия (Модибо Санья 83), Ариц Элустондо

"Кадис": Жереми Ледесма, Йенс Йонссон (Хон Гарридо 17), Фали Хименес, Маркос Лопес, Сальва Санчес, Альберто Переа, Энтони Лосано (Рубен Собрино 46), Хуан Торрес Кала (Альфонсо Эспино 60), Альваро Негредо (Иван Сапоньич 60), Исаак Каркелен (Педро Алькала 46), Хайро Искьердо

Предупреждения: Хайро Искьердо 38, Рубен Собрино 89

Удаление: Маркос Лопес 45+3