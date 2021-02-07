Арендованный у Динамо Соль забил победный гол в ворота Райо Вальекано

В матче 24-го тура испанской Сегунды "Тенерифе" на выезде минимально обыграл "Райо Вальекано".

Победный мяч на свой счет записал арендованный у киевского "Динамо" Фран Соль. 28-летний форварда отметился забитым мячем с игры на 65-й минуте встречи.

В текущем сезоне Сегунды Соль провел 20 поединков и забил 6 голов. На данный момент у "Тенерифе" 30 очков и команда занимает 14 место.