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Примера. 22-й тур. Бетис - Барселона 2:3. Усилил не только Месси

Испания
(2 голосов)

Команда Кумана уходит от потери очков

Примера. 22-й тур. Бетис - Барселона 2:3. Усилил не только Месси
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Рональд Куман ранее уже провел несколько матчей без Лионеля Месси в основе, иногда даже неплохо получалось. Но сегодняшний первый тайм – это полный провал. Ни одного удара в створ, слабая попытка Усмана Дембеле, выстрел Лангле после подачи углового как лучший момент "Барсы" на протяжении первой 45-минутки. И проблемы в обороне.

Даже не в обороне, а в линии, которая должна была связывать защиту с полузащитой. Первый гол "Бетиса" обнажил вопиющие проблемы в игровой структуре "Барсы": атака началась у центрального круга и пошла по центральной зоне, четверо защитников были полностью отрезаны от остальной команды. Эмерсон получил мяч на левом фланге, проскочил Хорди Альбу и прострелил в центр. Борха Иглесиас оставил за спиной всех "опекунов" и вколотил мяч в сетку.

Примера. 22-й тур. Бетис - Барселона 2:3. Усилил не только Месси - изображение 1

Это был единственный удар в створ ворот от обеих команд в течение тайма. И, по сути, единственный достойный внимания момент в исполнении хозяев. Ведь удары Хуанми и все того же Иглесиаса в других эпизодах были далеки от идеала.

Лионель Месси пошел разминаться, не дожидаясь свистка о завершении первого тайма. Все шло наперекосяк, и "Барсе" необходима была быстрая реанимация. Вообще, интересный выбор основного состава от Кумана. Не только без Месси, но и без де Йонга (вышел на одиннадцатой минуте вместо травмированного Араужо), Педри, Деста, Тринкао. Важен, очевидно, Кубок. Первый матч полуфинала – уже в среду.

Примера. 22-й тур. Бетис - Барселона 2:3. Усилил не только Месси - изображение 2

Месси вышел, но не сразу после перерыва. Сначала Куман бросил в бой Педри, что, очевидно, было не совсем правильным решением. Ведь именно Месси был тем, кто мог вернуть "Барсу" к жизни. Аргентинцу для взятия ворот понадобилось две минуты – плотным ударом под ближнюю штангу с линии штрафной.

"Барса" владела существенным преимуществом в начале второго тайма, поэтому все закономерно. Не хватало только завершающего удара, поскольку Дембеле, Пуч, Гризманн не попадали в створ, а Мингеза не переиграл вратаря. "Бетис" на протяжении этого отрезка создал лишь один момент, но он вполне мог стать результативным. Фекир хитро проталкивал мяч из-под защитника, но тер Штеген ногой отразил удар.

Вторая волна атак "Барсы" увенчалась моментами Дембеле и Мингезы, однако мяч в сетке ворот Роблеса оказался от ноги игрока "Бетиса". Альба прорезал фланг и выкатил снаряд под удар Гризманну, француз не попал по мячу, но обусловил результативную срезку от соперника (автогол) – 2:1. Классика жанра: Месси выходит и переворачивает ситуацию с ног на голову, хотя второе взятие ворот организовал и не он.

Примера. 22-й тур. Бетис - Барселона 2:3. Усилил не только Месси - изображение 3

Казалось, что ситуация уже целиком и полностью принадлежит "Барселоне". Но Куман не просчитал один момент: с выходом Месси улучшилось качество атакующих действий, но защитная игра осталась на все том же низком уровне. Бускетс сначала привез опасный штрафной, а потом и не удержал Виктора Руиса (ирония судьбы – он исправился за автоголом) в штрафной.

Сразу же "Бетис" мог забить еще, но тер Штеген справился с двумя непростыми ударами. Вдохновленные такими действиями голкипера, каталонцы не теряли надежд забить третий и уже окончательно оставить преимущество за собой. Сбылось. Забил еще один игрок, вышедший со скамейки запасных. Причем, Тринкао все сделал для себя сам: отобрал мяч и сильно вколотил в перекладину, от которой снаряд и оказался в сетке.

Волевые победы становятся фирменным почерком "Барсы"? Это уже третья такая в последних четырех матчах.

Примера. 22-й тур. Бетис - Барселона 2:3. Усилил не только Месси - изображение 4

Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин"
"Бетис" - "Барселона" 2:3
Голы: Борха Иглесиас 38, Виктор Руис 75 - Лионель Месси 59, Виктор Руис 68 (авт.), Тринкао 87

"Бетис": Хоэль Роблес, Виктор Руис, Хуанми (Кристиан Тельо 75), Набиль Фекир (Серхио Каналес 82), Борха Иглесиас (Лоренсо Морон 83), Алекс Морено, Андрес Гуардадо, Айсса Манди, Эмерсон, Айтор Руйбаль (Родриго Родригес 65), Поль Акуоку (Гуидо Родригес 75)

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Клеман Лангле, Серхио Бускетс (Самуэль Юмтити 77), Миралем Пьянич (Тринкао 57), Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Хорди Альба, Мартин Брайтвайт (Педри 46), Оскар Мингеза Гарсия, Рики Пуч (Лионель Месси 57), Рональд Араужо (Френки де Йонг 11)

Предупреждения: Виктор Руис 77 - Френки де Йонг 47, Усман Дембеле 64, Серхио Бускетс 74

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В статье: Лионель Месси Барселона Чемпионат Испании Бетис (Севилья)
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Комментарии (18)
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MES QUE UN CLUB
08.02.2021 в 00:30
Дебил Чапман опомнился и уже минусов нарисовал. По идее количество минусов должно дойти до семи ближайшие минуты.)))
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+2
-1
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Spokoyno (Киев)
08.02.2021 в 00:35
А у нього на "добрих людей" рефлекс "песика Павлова"
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+1
-1
amg333 (Kyiv )
08.02.2021 в 00:16
Отскочила пута сегодня!!!
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+3
-2
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Spokoyno (Киев)
08.02.2021 в 00:15
Здавалось би непоганий план випустити на перший тайм "молодняк" побігати Але по-перше не дуже і рухались, а по-друге рання травма. Знов питання до Гризманна ДЕ ТИ? Ніхто не мішав бути першою скрипкою!?! Бускетс хоч і заробив гарну оцінку, утім обидва голи "з-під нього"! І ці постійні очікування, коли тебе підштовхнуть Такий футбол нам не потрібен! Ну не буде рефірі після кожного поштовху гру зупиняти... Ну і Мессі навіть за 35 хвилин "зробив гру" І о суддівстві... Так "результативних промахів" НЕ було. Ну може хтось когось підштовхнув і арбітр не свиснув. Ідеально ніхто спрацювати не може! Але статистика ... Фолів 21 проти 7, проте карток в гостей втричі більше.
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+1
-6
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MES QUE UN CLUB
08.02.2021 в 00:19
Ну фолов может быть и что пятьдесят, но не достаточно для желтой карточки.
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0
-6
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MES QUE UN CLUB
08.02.2021 в 00:23
что=сто
0
-6
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Spokoyno (Киев)
08.02.2021 в 00:31
НІТ За неодноразові порушення теж передбачена картка!
+1
-1
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MES QUE UN CLUB
08.02.2021 в 00:34
Эх, зря эти судьи наши комментарии не читают
0
-1
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MES QUE UN CLUB
08.02.2021 в 00:14
Барселонцев с победой!!! Интересно проходят игры с Бетисом, кто бы не тренировал обе команды. Интересно когда Барса начнёт побеждать, не пропустив первыми? Хорошо, что выход Босса на поле поменял настроение игроков. Сегодняшний Бускетс просто ужас. А если ещё так «быстро» будут возвращаться в защиту, то в игре против Неймара и Мбаппе, 8-2 не избежать. Надеюсь этого не случится. Так же надеюсь, что Араухо обойдётся без травмы. С почином Тринкау!!!
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+2
-6
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йоперний театр (Наш футбол)
08.02.2021 в 00:20
Мне кажется, что Тринкау уже забивал за Барсу.
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0
-6
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MES QUE UN CLUB
08.02.2021 в 00:21
Нет.
0
-6
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йоперний театр (Наш футбол)
08.02.2021 в 00:08
Следующий сезон видать тоже в топку. Будем учится играть без Месси, если уйдет. Замену, хоть приближенною не вьірастили.
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+1
-5
amg333 (Kyiv )
08.02.2021 в 00:16
Ну тут либо ещё минус енное количество $,и привет банкротство ,либо борьба за 4 место в следующем сезоне))))
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+2
-1
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йоперний театр (Наш футбол)
08.02.2021 в 00:19
Не, надо своих ростить, школа ведь есть. Покупать - денег нету. Надо тренера, чтоб за 4-ое боротся в следующем сезоне без Лео. Куман может на 15 - ое наиграет.
0
-5
amg333 (Kyiv )
08.02.2021 в 00:17
ПС. Может тренером оставят..играющим ...пхахаха
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0
-1
lucky_guy
08.02.2021 в 00:04
Без Лео эта команда сердняк Ла Лиги, фанов с победой. Коньяк запиваем валидолом(
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+3
-2
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йоперний театр (Наш футбол)
08.02.2021 в 00:04
Я скоро сдохну от етого валидола.
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+3
-5
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
08.02.2021 в 00:01
Поздравляю с победой команду и болельщиков.
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+3
-5


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