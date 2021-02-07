Примера. 22-й тур. Бетис - Барселона 2:3. Усилил не только Месси

Рональд Куман ранее уже провел несколько матчей без Лионеля Месси в основе, иногда даже неплохо получалось. Но сегодняшний первый тайм – это полный провал. Ни одного удара в створ, слабая попытка Усмана Дембеле, выстрел Лангле после подачи углового как лучший момент "Барсы" на протяжении первой 45-минутки. И проблемы в обороне.

Даже не в обороне, а в линии, которая должна была связывать защиту с полузащитой. Первый гол "Бетиса" обнажил вопиющие проблемы в игровой структуре "Барсы": атака началась у центрального круга и пошла по центральной зоне, четверо защитников были полностью отрезаны от остальной команды. Эмерсон получил мяч на левом фланге, проскочил Хорди Альбу и прострелил в центр. Борха Иглесиас оставил за спиной всех "опекунов" и вколотил мяч в сетку.

Это был единственный удар в створ ворот от обеих команд в течение тайма. И, по сути, единственный достойный внимания момент в исполнении хозяев. Ведь удары Хуанми и все того же Иглесиаса в других эпизодах были далеки от идеала.

Лионель Месси пошел разминаться, не дожидаясь свистка о завершении первого тайма. Все шло наперекосяк, и "Барсе" необходима была быстрая реанимация. Вообще, интересный выбор основного состава от Кумана. Не только без Месси, но и без де Йонга (вышел на одиннадцатой минуте вместо травмированного Араужо), Педри, Деста, Тринкао. Важен, очевидно, Кубок. Первый матч полуфинала – уже в среду.

Месси вышел, но не сразу после перерыва. Сначала Куман бросил в бой Педри, что, очевидно, было не совсем правильным решением. Ведь именно Месси был тем, кто мог вернуть "Барсу" к жизни. Аргентинцу для взятия ворот понадобилось две минуты – плотным ударом под ближнюю штангу с линии штрафной.

"Барса" владела существенным преимуществом в начале второго тайма, поэтому все закономерно. Не хватало только завершающего удара, поскольку Дембеле, Пуч, Гризманн не попадали в створ, а Мингеза не переиграл вратаря. "Бетис" на протяжении этого отрезка создал лишь один момент, но он вполне мог стать результативным. Фекир хитро проталкивал мяч из-под защитника, но тер Штеген ногой отразил удар.

Вторая волна атак "Барсы" увенчалась моментами Дембеле и Мингезы, однако мяч в сетке ворот Роблеса оказался от ноги игрока "Бетиса". Альба прорезал фланг и выкатил снаряд под удар Гризманну, француз не попал по мячу, но обусловил результативную срезку от соперника (автогол) – 2:1. Классика жанра: Месси выходит и переворачивает ситуацию с ног на голову, хотя второе взятие ворот организовал и не он.

Казалось, что ситуация уже целиком и полностью принадлежит "Барселоне". Но Куман не просчитал один момент: с выходом Месси улучшилось качество атакующих действий, но защитная игра осталась на все том же низком уровне. Бускетс сначала привез опасный штрафной, а потом и не удержал Виктора Руиса (ирония судьбы – он исправился за автоголом) в штрафной.

Сразу же "Бетис" мог забить еще, но тер Штеген справился с двумя непростыми ударами. Вдохновленные такими действиями голкипера, каталонцы не теряли надежд забить третий и уже окончательно оставить преимущество за собой. Сбылось. Забил еще один игрок, вышедший со скамейки запасных. Причем, Тринкао все сделал для себя сам: отобрал мяч и сильно вколотил в перекладину, от которой снаряд и оказался в сетке.

Волевые победы становятся фирменным почерком "Барсы"? Это уже третья такая в последних четырех матчах.

Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Барселона" 2:3

Голы: Борха Иглесиас 38, Виктор Руис 75 - Лионель Месси 59, Виктор Руис 68 (авт.), Тринкао 87

"Бетис": Хоэль Роблес, Виктор Руис, Хуанми (Кристиан Тельо 75), Набиль Фекир (Серхио Каналес 82), Борха Иглесиас (Лоренсо Морон 83), Алекс Морено, Андрес Гуардадо, Айсса Манди, Эмерсон, Айтор Руйбаль (Родриго Родригес 65), Поль Акуоку (Гуидо Родригес 75)

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Клеман Лангле, Серхио Бускетс (Самуэль Юмтити 77), Миралем Пьянич (Тринкао 57), Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Хорди Альба, Мартин Брайтвайт (Педри 46), Оскар Мингеза Гарсия, Рики Пуч (Лионель Месси 57), Рональд Араужо (Френки де Йонг 11)

Предупреждения: Виктор Руис 77 - Френки де Йонг 47, Усман Дембеле 64, Серхио Бускетс 74