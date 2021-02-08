Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рекорд близко: Месси вышел на второе место в рейтинге голов после выхода на замену в рамках Ла Лиги
GOAT?
Вчера, 7 февраля, в поединке 22-го тура чемпионата Испании каталонская "Барселона" с большим трудом на выезде обыграла "Бетис" (2:3). По ходу встречи Рональд Куман усилил игру своей команды капитаном коллектива – Лионель Месси вышел на поле на 57-й минуте матча.
Приблизительно через 120 секунд после субституции аргентинец поразил ворота оппонента. Как сообщает Твиттер MisterChip, Месси забил свой 27-й гол после выхода на замену в поединках Примеры.
Лионель сравнялся с Оскаром де Паулой, еще два забитых мяча после выхода на замену позволят Месси обойти лидера рейтинга Хулио Салинаса (экс-форварда каталонцев, "Атлетико", "Атлетика", "Депортиво", хихонского "Спортинга" и "Алавеса").
Más goles como suplente en TODO la historia de La Liga:— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 7, 2021
28 Julio Salinas
27 LIONEL MESSI
27 Óscar de Paula
23 Wálter Pandiani
22 Manu Sarabia
Me parece la repxxxx que también se vaya a quedar con este récord ????????????
Популярное сейчас
- Парижская молния: Мбаппе забил Марселю на скорости 36 км/час
- И вот опять: Гвардиола сообщил, кто может стать следующим пенальтистом в Манчестер Сити
- Динамо Киев - БАТЭ. Прогноз с анонсом матча
- Сколько зарабатывают футболисты Барселоны? Зарплаты игроков Барсы в 2021 году - ВИДЕО
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО
Новости по теме
- 18:07 Lifestyle Сколько зарабатывают футболисты Барселоны? Зарплаты игроков Барсы в 2021 году - ВИДЕО
- 11:35 Зарубежные "Идиот и клоун – тебе не хватает скромности". Как форвард Гранады отреагировал на эмоции Кумана
- 07:59 Зарубежные Пике недоволен судейством и хранит дома футболки Реала. Защитник Барсы дал большое интервью