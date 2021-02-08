Рекорд близко: Месси вышел на второе место в рейтинге голов после выхода на замену в рамках Ла Лиги

Вчера, 7 февраля, в поединке 22-го тура чемпионата Испании каталонская "Барселона" с большим трудом на выезде обыграла "Бетис" (2:3). По ходу встречи Рональд Куман усилил игру своей команды капитаном коллектива – Лионель Месси вышел на поле на 57-й минуте матча.

Приблизительно через 120 секунд после субституции аргентинец поразил ворота оппонента. Как сообщает Твиттер MisterChip, Месси забил свой 27-й гол после выхода на замену в поединках Примеры.

Лионель сравнялся с Оскаром де Паулой, еще два забитых мяча после выхода на замену позволят Месси обойти лидера рейтинга Хулио Салинаса (экс-форварда каталонцев, "Атлетико", "Атлетика", "Депортиво", хихонского "Спортинга" и "Алавеса").