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Рекорд близко: Месси вышел на второе место в рейтинге голов после выхода на замену в рамках Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

GOAT?

Рекорд близко: Месси вышел на второе место в рейтинге голов после выхода на замену в рамках Ла Лиги
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Вчера, 7 февраля, в поединке 22-го тура чемпионата Испании каталонская "Барселона" с большим трудом на выезде обыграла "Бетис" (2:3). По ходу встречи Рональд Куман усилил игру своей команды капитаном коллектива – Лионель Месси вышел на поле на 57-й минуте матча.

Читайте такжеПримера. 22-й тур. Бетис - Барселона 2:3. Усилил не только Месси

Приблизительно через 120 секунд после субституции аргентинец поразил ворота оппонента. Как сообщает Твиттер MisterChip, Месси забил свой 27-й гол после выхода на замену в поединках Примеры.

Лионель сравнялся с Оскаром де Паулой, еще два забитых мяча после выхода на замену позволят Месси обойти лидера рейтинга Хулио Салинаса (экс-форварда каталонцев, "Атлетико", "Атлетика", "Депортиво", хихонского "Спортинга" и "Алавеса").

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Киев)
08.02.2021 в 12:55
Так хоч Мессі і гравець основи, утім зважаючи на вік вже давно треба тільки один матч на тиждень випускати з початку гри, але коли доводиться грати другій матч, то на другий тайм. Хоч Ліонель і пішки абсолютній більшості гравців фору дасть! Проте фізика не його фішка!
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download1 (huyersk)
08.02.2021 в 11:25
З Мессi вiдмiнний гравець замiни!Зважаючi на роки та те, що вiн однаково ходить пiв матчу пiшки
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