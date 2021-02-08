Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Куман – о победе над Бетисом: В первом тайме я не увидел искры у Барселоны
Рональд на связи
Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал победу над "Бетисом" в рамках очередного тура чемпионата Испании (2:3). Цитирует голландца Marca.
"Мы провели ротацию. Травма Араухо все усложнила. Нужно отметить менталитет нашей команды, в непростом матче мы выиграли благодаря уровню футболистов и их характеру. Первый тайм был плох в нашем исполнении.
"Нужно больше стараться, чтобы взломать оборону оппонента. В первом тайме я не увидел искры у "Барселоны". Тринкау? Я рад, что он забил, он очень неплохо потрудился. Наша команда обязана демонстрировать менталитет в рамках любого турнира".
Популярное сейчас
- Динамо - БАТЭ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Интрига все? Ливерпуль - Манчестер Сити 1:4. Видео голов и обзор матча
- Провал Ливерпуля, 500-й гол Златана, волевая Барса. Главные новости за 7 февраля
- Герой футбольного дня. Лукас Окампос / Алехандро Гомес
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО