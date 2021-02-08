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Куман – о победе над Бетисом: В первом тайме я не увидел искры у Барселоны

Испания
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Куман – о победе над Бетисом: В первом тайме я не увидел искры у Барселоны
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Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал победу над "Бетисом" в рамках очередного тура чемпионата Испании (2:3). Цитирует голландца Marca.

"Мы провели ротацию. Травма Араухо все усложнила. Нужно отметить менталитет нашей команды, в непростом матче мы выиграли благодаря уровню футболистов и их характеру. Первый тайм был плох в нашем исполнении.

"Нужно больше стараться, чтобы взломать оборону оппонента. В первом тайме я не увидел искры у "Барселоны". Тринкау? Я рад, что он забил, он очень неплохо потрудился. Наша команда обязана демонстрировать менталитет в рамках любого турнира".

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В статье: Рональд Куман Барселона
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Источник:
Marca

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