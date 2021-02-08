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Козыри сыграли. Бетис - Барселона 2:3. Обзор матча и видео голов

Испания
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Бетис - Барселона ⋉ 2:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 07.02.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Козыри сыграли. Бетис - Барселона 2:3. Обзор матча и видео голов
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В матче 22-го тура чемпионата Испании "Барса" вновь оказалась на грани потери очков. Часто это случается с командой Рональда Кумана. Но на этот раз сработали козыри. Со скамьи запасных появился Месси: забил уже на второй минуте пребывания на поле, потом передачей помог организовать второй гол.

А победную точку поставил Тринкао, который также начал игру в качестве запасного. Португалец ответил критикам сочным ударом с рикошетом от перекладины. "Бетис" выглядел достойно, но против класса "Барсы" ничего поделать не смог.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 22-го тура Примеры.

Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин"
"Бетис" - "Барселона" 2:3
Голы: Борха Иглесиас 38, Виктор Руис 75 - Лионель Месси 59, Виктор Руис 68 (авт.), Тринкао 87

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В статье: Лионель Месси Барселона Чемпионат Испании Бетис (Севилья)
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