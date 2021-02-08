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Реал - Хетафе. Где когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания
(1 голосов)

Реал - Хетафе: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.02.2021 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Реал - Хетафе. Где когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Примеры
UA-Футбол
Новина українською

Перенесенный матч первого тура чемпионата Испании. "Реал", который далек от идеальной формы, принимает кризисный "Хетафе".

Матч состоится 09.02.2021 в 22:00. Прямая онлайн LИVE видеотрансляция – в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Онлайн прямая видеотрансляция – видеоплатформа MEGOGO.

Где еще смотреть онлайн матч первого тура Ла Лиги "Реал" - "Хетафе"?

  • Беларусь - Сетанта Спорт;
  • Бельгия - Eleven Sports 2 Belgium;
  • Чехия - DIGI GO, Digi Sport 2,
  • Франция - beIN SPORTS CONNECT, Free, beIN Sports 1,
  • Венгрия - Spíler2;
  • Польша - nc + GO, Canal + Sport Online, Canal + 4K Ultra HD, Canal + Sport;
  • Испания - Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar +, Partidazo in Movistar LaLiga.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

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В статье: Реал (Мадрид) Где смотреть футбол Хетафе (Испания)
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
08.02.2021 в 12:07
Победа Хетафе 1:2
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