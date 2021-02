136 секунд: гол Месси после замены – самый быстрый для Лионеля за Барселону в чемпионате Испании

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси забил гол в поединке 22-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (3:2). Аргентинский исполнитель появился на поле на 57-й минуте, а на 59-й уже поразил ворота соперника.

Как отмечает Opta, взятие ворот через 136 секунд после выхода на замену – самое быстрое для Месси в "Барселоне" в рамках Примеры.

