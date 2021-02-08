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136 секунд: гол Месси после замены – самый быстрый для Лионеля за Барселону в чемпионате Испании
Аргентинец on fire
Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси забил гол в поединке 22-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (3:2). Аргентинский исполнитель появился на поле на 57-й минуте, а на 59-й уже поразил ворота соперника.
Как отмечает Opta, взятие ворот через 136 секунд после выхода на замену – самое быстрое для Месси в "Барселоне" в рамках Примеры.
136 - Lionel Messi ???????? has scored just 136 seconds after coming as a substitute in this match against Betis, his fastest goal as sub for @FCBarcelona in @LaLigaEN. Solution. pic.twitter.com/9QlXz3Cjah— OptaJose (@OptaJose) February 7, 2021
Ранее мы отмечали, что Месси вышел на второе место в рейтинге голов после выхода на замену в Ла Лиге.
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