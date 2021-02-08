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136 секунд: гол Месси после замены – самый быстрый для Лионеля за Барселону в чемпионате Испании

Испания
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Аргентинец on fire

136 секунд: гол Месси после замены – самый быстрый для Лионеля за Барселону в чемпионате Испании
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Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси забил гол в поединке 22-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (3:2). Аргентинский исполнитель появился на поле на 57-й минуте, а на 59-й уже поразил ворота соперника.

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Как отмечает Opta, взятие ворот через 136 секунд после выхода на замену – самое быстрое для Месси в "Барселоне" в рамках Примеры.

Ранее мы отмечали, что Месси вышел на второе место в рейтинге голов после выхода на замену в Ла Лиге.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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