Минус два в день матча. Атлетико теряет Лемара и Эрреру из-за COVID-19

Вспышка коронавируса в мадридском "Атлетико" продолжается. На самоизоляцию, вслед за Фелишем, Дембеле, Карраско и Эрмосо, отправились еще два полузащитника.

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По данным Deportes Cuatro, положительные тесты сдали Тома Лемар и Эктор Эррера. Оба пропустят сегодняшний матч против "Сельты".

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???????? ÚLTIMA HORA | Lemar y Herrera, los jugadores del Atlético que han dado positivo por coronavirushttps://t.co/y9JIa1hyez — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) February 8, 2021

Напомним, что "матрасники" лидируют в Ла Лиге, опережая "Реал" и "Барселону" на семь очков и имея две игры в запасе.