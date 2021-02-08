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Минус два в день матча. Атлетико теряет Лемара и Эрреру из-за COVID-19
Тяжелая ситуация в команде Симеоне
Вспышка коронавируса в мадридском "Атлетико" продолжается. На самоизоляцию, вслед за Фелишем, Дембеле, Карраско и Эрмосо, отправились еще два полузащитника.
По данным Deportes Cuatro, положительные тесты сдали Тома Лемар и Эктор Эррера. Оба пропустят сегодняшний матч против "Сельты".
ℹ️⚠️ INFORMACIÓN #DEPORTESCUATRO— Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) February 8, 2021
???????? ÚLTIMA HORA | Lemar y Herrera, los jugadores del Atlético que han dado positivo por coronavirushttps://t.co/y9JIa1hyez
Напомним, что "матрасники" лидируют в Ла Лиге, опережая "Реал" и "Барселону" на семь очков и имея две игры в запасе.
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