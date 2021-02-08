  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Минус два в день матча. Атлетико теряет Лемара и Эрреру из-за COVID-19
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минус два в день матча. Атлетико теряет Лемара и Эрреру из-за COVID-19

Испания
(1 голосов)

Тяжелая ситуация в команде Симеоне

Минус два в день матча. Атлетико теряет Лемара и Эрреру из-за COVID-19
UA-Футбол
Новина українською

Вспышка коронавируса в мадридском "Атлетико" продолжается. На самоизоляцию, вслед за Фелишем, Дембеле, Карраско и Эрмосо, отправились еще два полузащитника.

Читайте такжеПохоже на вспышку: еще один нападающий Атлетико сдал положительный тест на коронавирус

По данным Deportes Cuatro, положительные тесты сдали Тома Лемар и Эктор Эррера. Оба пропустят сегодняшний матч против "Сельты".

Напомним, что "матрасники" лидируют в Ла Лиге, опережая "Реал" и "Барселону" на семь очков и имея две игры в запасе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андер Эррера Атлетико (Мадрид) Тома Лемар
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...