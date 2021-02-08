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Кадровый кризис продолжается. В заявке Реала на ближайший матч лишь 14 игроков взрослой команды

Испания
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Очень непростой период для мадридцев

Кадровый кризис продолжается. В заявке Реала на ближайший матч лишь 14 игроков взрослой команды
UA-Футбол
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Мадридский "Реал" уже завтра проведет очередной матч в чемпионате. В соперниках - "Хетафе". Зидан определился с заявкой на игру.

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Кадровый кризис клуба продолжается. В наличии главного тренера лишь 14 футболистов взрослой команды, среди которых есть и Андрей Лунин.

Также в списке пять игроков из молодежной команды. По разным причинам ближайший матч пропустят Карвахаль, Рамос, Васкес, Кроос, Одриозола, Вальверде, Азар, Милитао и Родриго.

Отметим, что сейчас "сливочные" идут в Ла Лиге на втором месте, отставая от "Атлетико" на семь очков.

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В статье: Серхио Рамос Тони Кроос Эден Азар Реал (Мадрид) "Хетафе" Даниэль Карвахаль Андрей Лунин
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