Азар: Надеюсь играть в футбол как можно дольше - думаю, что 5-6 лет могу провести на хорошем уровне

Вингер "Реала" Эден Азара, который последние полтора года мало играл из-за травм, дал интервью, в котором рассказал о своих целях в будущем.

"Я надеюсь играть в футбол как можно дольше, хочу всегда получать удовольствие от игры. Верю, что когда придет момент завершать карьеру, я обернусь назад и пойму, что достиг много.

Но сейчас моя задача просто играть от матча к матчу. Не знаю, где я буду через несколько лет, но я буду сосредоточен на игре. Мне недавно испонилось 30 и мое тело в порядке. Думаю, что еще 5-6 лет смогу провести на хорошем уровне", - заявил Эден.