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Азар: Надеюсь играть в футбол как можно дольше - думаю, что 5-6 лет могу провести на хорошем уровне

Испания
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Последние полтора сезона говорят об обратном

Азар: Надеюсь играть в футбол как можно дольше - думаю, что 5-6 лет могу провести на хорошем уровне
UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Реала" Эден Азара, который последние полтора года мало играл из-за травм, дал интервью, в котором рассказал о своих целях в будущем.

"Я надеюсь играть в футбол как можно дольше, хочу всегда получать удовольствие от игры. Верю, что когда придет момент завершать карьеру, я обернусь назад и пойму, что достиг много.

Но сейчас моя задача просто играть от матча к матчу. Не знаю, где я буду через несколько лет, но я буду сосредоточен на игре. Мне недавно испонилось 30 и мое тело в порядке. Думаю, что еще 5-6 лет смогу провести на хорошем уровне", - заявил Эден.

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Ранее мы сообщали, что бельгиец может вернуться в "Челси".

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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