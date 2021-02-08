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Азар: Надеюсь играть в футбол как можно дольше - думаю, что 5-6 лет могу провести на хорошем уровне
Последние полтора сезона говорят об обратном
Вингер "Реала" Эден Азара, который последние полтора года мало играл из-за травм, дал интервью, в котором рассказал о своих целях в будущем.
"Я надеюсь играть в футбол как можно дольше, хочу всегда получать удовольствие от игры. Верю, что когда придет момент завершать карьеру, я обернусь назад и пойму, что достиг много.
Но сейчас моя задача просто играть от матча к матчу. Не знаю, где я буду через несколько лет, но я буду сосредоточен на игре. Мне недавно испонилось 30 и мое тело в порядке. Думаю, что еще 5-6 лет смогу провести на хорошем уровне", - заявил Эден.
Ранее мы сообщали, что бельгиец может
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