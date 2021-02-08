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Примера. 22-й тур. Дубль Суареса не принес Атлетико победу, Сельту спас экс-игрок Шахтера

Испания
(1 голосов)

Лидер теряет очки

Примера. 22-й тур. Дубль Суареса не принес Атлетико победу, Сельту спас экс-игрок Шахтера
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Жоау Феликс, Муса Дембеле, Марио Эрмосо и Тома Лемар инфицированные коронавирусом, Киран Триппье дисквалифицирован, Янник Феррейра Карраско в плохой форме. В заявке "Атлетико" оказалось лишь девятнадцать игроков, но это все пустое. Все это мелочи, пока в составе есть Луис Суарес.

Примера. 22-й тур. Дубль Суареса не принес Атлетико победу, Сельту спас экс-игрок Шахтера - изображение 1

"Сельта" первой забила, реализовав один из немногих шансов обеих команд в первом тайме. Диего Симеоне забеспокоился, когда Санти Мина ударом головой замкнул подачу Уго Мальо с фланга. Ведь игра не клеилась.

Но в составе есть Луис Суарес. На 45-й минуте уругваец с линии вратарской, выиграв силовую и позиционно борьбу у оппонента, пробил мимо голкипера после передачи Льоренте. Это был первый в матче удар "Атлетико" в створ ворот.

На 50-й минуте Суарес с той же позиции одним касанием забил после передачи Ренана Лоди. Это был второй удар "Атлетико" в створ ворот в этом матче. Феноменальная рациональность, огромный вес индивидуальности в контексте командных достижений.

Примера. 22-й тур. Дубль Суареса не принес Атлетико победу, Сельту спас экс-игрок Шахтера - изображение 2

Для "Сельты" голевая атака (на 13-й минуте) долгое время оставалась единственным атакующим достоянием матча – кроме этого "галисийцы" почти ничего не создали (старался Денис Суарес, но этого мало). Пока не включились игроки, вышедшие на замену. Солари получил разрезную передачу и мгновенно выполнил прострел параллельно линии ворот, Факундо Феррейра, проводивший сегодня дебютный матч за "Сельту", результативно замкнул – 2:2.

Примера. 22-й тур. Дубль Суареса не принес Атлетико победу, Сельту спас экс-игрок Шахтера - изображение 3

"Атлетико" после дубля Суареса не нагнетал, не хотел рисковать минимальным преимуществом. Этого умения (играть по счету) у подопечных Симеоне не отнимешь, но сегодня самоуверенность подвела тренера. И его команду. Сложилось так, что удары Кондогбии, Сауля, Лоди, Хименеса служили прикрытием, фоном. Чтобы сформировать впечатление, что команда не считала минуты до финального свистка. На самом же деле играла медленно и недостаточно агрессивно. А после гола Феррейры были просто деморализована.

Не катастрофа, но неприятная осечка. Команды на двоих четыре раза пробили по створу ворот и забили четыре гола.

Примера. 22-й тур. Дубль Суареса не принес Атлетико победу, Сельту спас экс-игрок Шахтера - изображение 4

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" - "Сельта" 2:2
Голы: Луис Суарес 45, Луис Суарес 50 - Сантьяго Мина 13, Факундо Феррейра 89

"Атлетико": Ян Облак, Маркос Льоренте, Жоффрей Кондогбиа, Луис Суарес, Анхель Корреа, Ренан Лоди, Стефан Савич, Сауль Ньигес, Аугусто Фелипе (Лукас Торрейра 46), Хосе Мария Хименес, Коке

"Сельта": Рубен, Уго Мальо, Нолито (Аугусто Солари 69), Нестор Араухо, Денис Суарес, Яго Аспас, Ренато Тапиа, Аарон Мартин, Жейсон Мурильо, Брайс Мендес, Сантьяго Мина (Факундо Феррейра 76)

Предупреждения: Аугусто Фелипе 23, Хосе Мария Хименес 67 - Ренато Тапиа 5, Денис Суарес 78

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Чемпионат Испании Сельта (Виго)
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Комментарии (2)
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MES QUE UN CLUB
09.02.2021 в 00:00
Абсолютно равная игра. Луиса с очедным дублем. Молодец!
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Po4eson (Одесса)
09.02.2021 в 00:00
А вот и Факундо привнёс лёгкую интрижку. Хотя отстающим это вряд ли поможет
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