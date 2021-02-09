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Провокация, намек или шутка? Свежий выпуск France Football вышел с Месси в футболке ПСЖ на обложке

Испания
(1 голосов)

Куман недоволен

Провокация, намек или шутка? Свежий выпуск France Football вышел с Месси в футболке ПСЖ на обложке
Новина українською

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси был изображен в экипировке "Пари Сен-Жермен" на обложке свежего выпуска известного журнала France Football.

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Это еженедельный французский журнал (выходит во вторник и пятницу) о футбольных новостях со всего мира, издается с 1946 года. К слову, это одно из самых авторитетных спортивных изданий в Европе.

Напомним, действующий контракт Лионеля с "Барселоной" истекает в июне этого года, аргентинец уже имеет право вести переговоры о переходе в другой клуб. Главные претенденты на Месси – "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити".

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В статье: Лионель Месси Барселона Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж france football
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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
09.02.2021 в 11:22
Я уже совсем запутался.. При переходе в ПСЖ бонус лояльности каталонцами выплачивается? И есть ли отдельный бонус от Барселоны при переходе меськи в ПСЖ?
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Alex7Chapman (Кропивницький)
09.02.2021 в 11:01
як це ж так виявляється Мессі не настільки вірний Барселоні більш того, аргентинський недобоксер нічим не допоміг PORNOSTAR у феєричних 2:8 з Баварією (навпаки навіть підсобив німцям ) - потім "роззув" Барселону на 555 млн євро за 4 роки і вже у тік-току з Неймаром ділиться майбутніми звершеннями у складі ПСЖ оце справжнє вірне серце капітана блаугранас (Карлес Пуйоль Левове Серце - відпочиває в порівнянні з Мессі) ...фуфлоністи, тримайтесь - грошей нема (що проканало в для ватноголових кримчан - те й мессозбочене фуфлостадо схаває)
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+2
0
dazo23
09.02.2021 в 10:46
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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-2
Algrab (Костопiль)
09.02.2021 в 10:38
Ото зараз в монреальського оленя запалає...
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Alex7Chapman (Кропивницький)
09.02.2021 в 10:50
Алграбе, пам'ятаєш як олень біснувався в шизофренічній істерії волаючи про проРЕАЛівську МАРКУ яка усе проти Мессі - що тепер "заспіває" дуріан про FRANCE FOOTBALL - найвторитетніше французьке видання у футболі знов всюдисуща РУКА ПЕРЕСА
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