Провокация, намек или шутка? Свежий выпуск France Football вышел с Месси в футболке ПСЖ на обложке

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси был изображен в экипировке "Пари Сен-Жермен" на обложке свежего выпуска известного журнала France Football.

Это еженедельный французский журнал (выходит во вторник и пятницу) о футбольных новостях со всего мира, издается с 1946 года. К слову, это одно из самых авторитетных спортивных изданий в Европе.

Lionel Messi on the cover of France Football in a PSG kit. pic.twitter.com/A1J6HERxIa