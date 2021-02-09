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Провокация, намек или шутка? Свежий выпуск France Football вышел с Месси в футболке ПСЖ на обложке
Куман недоволен
Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси был изображен в экипировке "Пари Сен-Жермен" на обложке свежего выпуска известного журнала France Football.
Это еженедельный французский журнал (выходит во вторник и пятницу) о футбольных новостях со всего мира, издается с 1946 года. К слову, это одно из самых авторитетных спортивных изданий в Европе.
Lionel Messi on the cover of France Football in a PSG kit. pic.twitter.com/A1J6HERxIa— Roy Nemer (@RoyNemer) February 8, 2021
Напомним, действующий контракт Лионеля с "Барселоной" истекает в июне этого года, аргентинец уже имеет право вести переговоры о переходе в другой клуб. Главные претенденты на Месси – "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити".
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