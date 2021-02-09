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В нагрузку к потенциальному переезду Рамоса: Реал склоняется к продаже основного центрбека

Испания
(1 голосов)

"Все, что вы скажете, может быть использовано против вас"

В нагрузку к потенциальному переезду Рамоса: Реал склоняется к продаже основного центрбека
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Трудовой договор Рафаэля Варана с мадридским "Реалом" истекает в июне 2022 года. Руководство клуба считает, что французский защитник не собирается продлевать соглашение с испанским грандом – об этом сообщает издание Marca.

Если в ближайшее время 27-летний Варан не сообщит о своих планах, то Перес и компания моментально начнут поиск потенциальных покупателей, чтобы не потерять Рафаэля бесплатно в следующем году. Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.

К слову, источник отмечает, что "Реал" все еще заинтересован в переезде Давида Алабы с "Альянц Арены" на "Сантьяго Бернабеу". Потенциально в защиту может быть приобретен еще один исполнитель, помимо австрийца: Пау Торрес, Жюль Кунде и Диего Карлос – потенциальные варианты для "меренг".

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В статье: Рафаэль Варан Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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dazo23
09.02.2021 в 10:46
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