В нагрузку к потенциальному переезду Рамоса: Реал склоняется к продаже основного центрбека

Трудовой договор Рафаэля Варана с мадридским "Реалом" истекает в июне 2022 года. Руководство клуба считает, что французский защитник не собирается продлевать соглашение с испанским грандом – об этом сообщает издание Marca.

Если в ближайшее время 27-летний Варан не сообщит о своих планах, то Перес и компания моментально начнут поиск потенциальных покупателей, чтобы не потерять Рафаэля бесплатно в следующем году. Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.

К слову, источник отмечает, что "Реал" все еще заинтересован в переезде Давида Алабы с "Альянц Арены" на "Сантьяго Бернабеу". Потенциально в защиту может быть приобретен еще один исполнитель, помимо австрийца: Пау Торрес, Жюль Кунде и Диего Карлос – потенциальные варианты для "меренг".