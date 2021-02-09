Кандидат в президенты Барсы: Сокращение расходов? Мы поговорим с игроками – прежде всего, с одним из них

Тони Фрейша, один из кандидатов на должность президента каталонской "Барселоны", рассказал в интервью изданию Marca, как будет бороться с финансовыми проблемами клуба в случае своей победы на выборах.

"У нас есть план. Он включает в себя разговор с игроками, но, прежде всего, с одним из них. Месси уже сказал, что он осведомлен о ситуации – необходимо искать решения до конца пандемии, нельзя терять время".

Напомним, выборы президента клуба запланированы на следующий месяц. Помимо Тони Фрейши, на пост претендуют Виктор Фонт и Жоан Лапорта.