Азар: Травмы? Не конец света – я могу провести время со своими детьми

Форвард мадридского "Реала" Эден Азар прокомментировал свои постоянные попадания в лазарет команды. Цитирует бельгийца журнал ISSUU.

"Мне везет: когда я травмирован, то остаюсь дома. Моя семья помогает мне пройти через испытания. Это не конец света для меня, потому что я могу провести время со своими детьми. Когда ты один на один со своими травмами, то может быть тяжело, однако меня поддерживает семья".