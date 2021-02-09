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Азар: Травмы? Не конец света – я могу провести время со своими детьми
Эден на связи и не расстраивается
Форвард мадридского "Реала" Эден Азар прокомментировал свои постоянные попадания в лазарет команды. Цитирует бельгийца журнал ISSUU.
"Мне везет: когда я травмирован, то остаюсь дома. Моя семья помогает мне пройти через испытания. Это не конец света для меня, потому что я могу провести время со своими детьми. Когда ты один на один со своими травмами, то может быть тяжело, однако меня поддерживает семья".
"Когда ты травмирован, ты можешь многое успеть. Можно поработать над восстановлением. Тем не менее, повреждения, которые получаю я, требуют времени для выздоровления. Мне просто нужно подождать, усердно поработать и становиться лучше".
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