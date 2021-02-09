Герой футбольного дня. Факундо Феррейра

Факундо Феррейра уже играл в чемпионате Испании. Числился в составе "Эспаньола", когда в "Бенфике" поняли, что выгоды от этого футболиста не будет, и отправили его в аренду. Основным не был, но за полтора сезона принял участие в 25-и матчах чемпионате и двух поединках Кубка Испании. Ву Лею, Борха Иглесиасу, Хонатану Кальери и другим нападающим "Эспаньола" безальтернативно проигрывал конкуренцию. Два гола в 27-ми матчах внутренних турниров – красноречивая и исчерпывающая статистика.

Правда, он забил семь мячей в девяти матчах Лиги Европы сезона 2019/20, но шесть из них – в квалификации. Поэтому в клубе считали это второстепенным достижением, а Феррейру позиционировали исключительно как игрока ротации.

Удивительно мало он забивал и в "Бенфике" – один гол в одиннадцати матчах в различных турнирах. Удивительно, потому что в Португалию Феррейра переезжал после лучшего сезона в своей карьере, после феноменального прорыва в футболке "Шахтера". Ранее он и за "горняков" забивал мало, но сезон 2016/17 (под патронатом Паулу Фонсеки) с избытком компенсировал все предыдущие недоработки – тридцать результативных ударов. Вероятно, это сыграло злую шутку даже с самим Феррейрой: аргентинец уверовал в свою уникальность и не стал продолжать контракт с "Шахтером". Зря, оказывается. Потому что после отъезда из Украины нигде себя так и не нашел.

По крайней мере, пока. Поскольку в "Сельте" начало выдалось весьма оптимистичным. Многообещающим. Гол в дебютном матче за "галисийцев". Результативный удар после тринадцати минут пребывании на поле. И забил не кому-нибудь, а лучшему вратарю Ла Лиги, команде с лучшей защитой лиги, главному претенденту на чемпионство, отобрав у него два очка. Своим неуклюжим маневром Феррейра затмил даже дубль Луиса Суареса.

Неуклюжим, поскольку там даже удара как такового не было. Просто в подкате "затолкал" мяч в сетку вместе с защитником "Атлетико". Но оказался в нужном месте в нужное время. Откликнулся на передачу партнера. В "Сельте" в плане конкуренции будет не легче, чем в "Эспаньоле", ведь есть забивные Санти Мина и Яго Аспас. Из глубины играет футбольный интеллектуал Нолито. Но Факундо уже сделал свой ход. И зашел сразу с козырей.

Для "Сельты" это третья ничья подряд, седьмой подряд матч без победы в Примере. Но несмотря на контекст, результат приятный и почетный.