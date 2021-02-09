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Дубль Суареса, спасительный гол от Факундо. Атлетико - Сельта 2:2. Обзор матча и видео голов
Атлетико - Сельта ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 08.02.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
Неожиданно лидер чемпионата Испании потерял два очка. Неожиданно в плане вывески матча, но закономерно по ходу встречи. "Сельта" ничем не уступала "Атлетико", поэтому заслуженно вывезла из Мадрида одно очко. Луис Суарес оформил дубль за "матрасников", но у гостей нашелся свой герой. Им стал новичок команды, экс-игрок "Шахтера" Факундо Феррейра.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 22-го тура чемпионата Испании.
Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" - "Сельта" 2:2
Голы: Луис Суарес 45, Луис Суарес 50 - Сантьяго Мина 13, Факундо Феррейра 89
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