Дубль Суареса, спасительный гол от Факундо. Атлетико - Сельта 2:2. Обзор матча и видео голов

Неожиданно лидер чемпионата Испании потерял два очка. Неожиданно в плане вывески матча, но закономерно по ходу встречи. "Сельта" ничем не уступала "Атлетико", поэтому заслуженно вывезла из Мадрида одно очко. Луис Суарес оформил дубль за "матрасников", но у гостей нашелся свой герой. Им стал новичок команды, экс-игрок "Шахтера" Факундо Феррейра.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 22-го тура чемпионата Испании.

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Сельта" 2:2

Голы: Луис Суарес 45, Луис Суарес 50 - Сантьяго Мина 13, Факундо Феррейра 89