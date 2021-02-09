  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Дубль Суареса, спасительный гол от Факундо. Атлетико - Сельта 2:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дубль Суареса, спасительный гол от Факундо. Атлетико - Сельта 2:2. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

Атлетико - Сельта ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 08.02.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Дубль Суареса, спасительный гол от Факундо. Атлетико - Сельта 2:2. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

Неожиданно лидер чемпионата Испании потерял два очка. Неожиданно в плане вывески матча, но закономерно по ходу встречи. "Сельта" ничем не уступала "Атлетико", поэтому заслуженно вывезла из Мадрида одно очко. Луис Суарес оформил дубль за "матрасников", но у гостей нашелся свой герой. Им стал новичок команды, экс-игрок "Шахтера" Факундо Феррейра.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 22-го тура чемпионата Испании.

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" - "Сельта" 2:2
Голы: Луис Суарес 45, Луис Суарес 50 - Сантьяго Мина 13, Факундо Феррейра 89

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Чемпионат Испании Факундо Феррейра Сельта (Виго)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...