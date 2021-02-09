Реал - Хетафе. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Перенесенный матч первого тура чемпионата Испании. "Реал", который далек от идеальной формы, принимает кризисный "Хетафе".

Матч состоится 09.02.2021 в 22:00. Прямая онлайн LИVE видеотрансляция – в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Онлайн прямая видеотрансляция – видеоплатформа MEGOGO. Смотрим.

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