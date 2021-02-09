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Лопетеги: Барселона - отличная команда, в составе которой играет Месси
Нас ожидает отличный полуфинал
Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги дал свой комментарий перед полуфинальным матчем кубка Испании против "Барселоны".
"Барселона" - отличная команде, в составе которой играет Месси. Мы очень уважаем соперника, но нужно также ориентироваться на самих себя.
В "Барселоне" есть много отличных футболистов, уровень которых очевиден. Это не только Месси. Они сейчас набрали хорошую форму и переживают отличный момент. Точно так же как и мы", - заявил Лопетеги.
Начало завтрашнего матча - в 22:00.
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