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Лопетеги: Барселона - отличная команда, в составе которой играет Месси

Испания
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Нас ожидает отличный полуфинал

Лопетеги: Барселона - отличная команда, в составе которой играет Месси
UA-Футбол
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Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги дал свой комментарий перед полуфинальным матчем кубка Испании против "Барселоны".

"Барселона" - отличная команде, в составе которой играет Месси. Мы очень уважаем соперника, но нужно также ориентироваться на самих себя.

В "Барселоне" есть много отличных футболистов, уровень которых очевиден. Это не только Месси. Они сейчас набрали хорошую форму и переживают отличный момент. Точно так же как и мы", - заявил Лопетеги.

Начало завтрашнего матча - в 22:00.

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В статье: Барселона Севилья Хулен Лопетеги
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