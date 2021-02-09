Примера. 1-й тур. Реал - Хетафе 2:0. Традиция беспринципности

Соврем, если скажем, что матчи между "Хетафе" и "Реалом" отличаются особой принципиальностью. "Городские" проиграли двенадцать из последних тринадцати поединков против "галактикос", в последних четырех встречах не забили ни одного мяча.

Были далеки от гола и сегодня. Дисквалифицированный Хосе Бордалас (за конфликт с Хуленом Лопетеги в матче предыдущего тура) с вип-зоны наблюдал за тем, как его команда сводила концы с концами. Ни одного удара даже в направлении ворот Куртуа за весь первый тайм. И слабая игра в обороне. "Хетафе" допустил за первую 45-минутку семь выстрелов по воротам Сория, из которых один в перекладину (Бензема), один в створ (Модрич), два заблокированные (Модрич и Марсело), ​​а остальные неточные. Среди неточных также был острый: это когда Варан едва не забил после розыгрыша стандарта.

Второй тайм начался с удара Анхеля в падении через себя, однако мяч мог попасть разве что в регбийные ворота. Не в футбольные. Другое дело – момент "Реала". Бензема выиграл позицию и бил низом коварно, но недостаточно хитро для Сория. Однако разведку, прицеливание и пристрелку французский нападающий уже давно сделал. "Хетафе" вроде как осмелел, Кукурелла едва не выбежал один на один, Кубо добавил остроты, а "Реал", показалось, сник. Но это было лишь затишье перед бурей. Бензема, который уже настроил оружие, дождался удобной подачи с фланга (от Винисиуса Жуниора) и ударом головой вогнал мяч в сетку.

А дальше уже было только дело техники. "Хетафе" слишком слаб, чтобы возвращаться к игре даже после одного пропущенного. "Реал" еще немного повозился и забил второй – Ферлан Менди увенчал успехом свое и Марсело (передача) подключение к атаке.

Вопросы были закрыты."Реал" был ближе к третьему мячу (удар Бензема), чем "Хетафе" к первому. Зидану выпала редкая возможность проводить конечный отрезок матча и встречать финальный свисток со спокойным сердцем. Благодаря этим трем очкам "Реал" до шести пунктов сократил отставание от "Атлетико"...

Но у "матрасников" два матча в запасе.