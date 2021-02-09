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Примера. 1-й тур. Реал - Хетафе 2:0. Традиция беспринципности

Испания
(1 голосов)

Перенесенный матч

Примера. 1-й тур. Реал - Хетафе 2:0. Традиция беспринципности
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Соврем, если скажем, что матчи между "Хетафе" и "Реалом" отличаются особой принципиальностью. "Городские" проиграли двенадцать из последних тринадцати поединков против "галактикос", в последних четырех встречах не забили ни одного мяча.

Примера. 1-й тур. Реал - Хетафе 2:0. Традиция беспринципности - изображение 1

Были далеки от гола и сегодня. Дисквалифицированный Хосе Бордалас (за конфликт с Хуленом Лопетеги в матче предыдущего тура) с вип-зоны наблюдал за тем, как его команда сводила концы с концами. Ни одного удара даже в направлении ворот Куртуа за весь первый тайм. И слабая игра в обороне. "Хетафе" допустил за первую 45-минутку семь выстрелов по воротам Сория, из которых один в перекладину (Бензема), один в створ (Модрич), два заблокированные (Модрич и Марсело), ​​а остальные неточные. Среди неточных также был острый: это когда Варан едва не забил после розыгрыша стандарта.

Второй тайм начался с удара Анхеля в падении через себя, однако мяч мог попасть разве что в регбийные ворота. Не в футбольные. Другое дело – момент "Реала". Бензема выиграл позицию и бил низом коварно, но недостаточно хитро для Сория. Однако разведку, прицеливание и пристрелку французский нападающий уже давно сделал. "Хетафе" вроде как осмелел, Кукурелла едва не выбежал один на один, Кубо добавил остроты, а "Реал", показалось, сник. Но это было лишь затишье перед бурей. Бензема, который уже настроил оружие, дождался удобной подачи с фланга (от Винисиуса Жуниора) и ударом головой вогнал мяч в сетку.

Примера. 1-й тур. Реал - Хетафе 2:0. Традиция беспринципности - изображение 2

А дальше уже было только дело техники. "Хетафе" слишком слаб, чтобы возвращаться к игре даже после одного пропущенного. "Реал" еще немного повозился и забил второй – Ферлан Менди увенчал успехом свое и Марсело (передача) подключение к атаке.

Вопросы были закрыты."Реал" был ближе к третьему мячу (удар Бензема), чем "Хетафе" к первому. Зидану выпала редкая возможность проводить конечный отрезок матча и встречать финальный свисток со спокойным сердцем. Благодаря этим трем очкам "Реал" до шести пунктов сократил отставание от "Атлетико"...

Но у "матрасников" два матча в запасе.

Примера. 1-й тур. Реал - Хетафе 2:0. Традиция беспринципности - изображение 3

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Хетафе" 2:0
Голы: Карим Бензема 60, Ферлан Менди 66

"Реал": Тибо Куртуа, Рафаэль Варан, Хосе Игнасио Начо, Карим Бензема, Марсело (Виктор Чуст 86), Карлос Каземиро, Лука Модрич, Ферлан Менди, Марко Асенсио (Иско 76), Винисиус Жуниор, Марвин (Серхио Аррибас 56)

"Хетафе": Давид Сория, Эрик Кабако (Давид Тимор 73), Родригес Анхель (Такефуса Кубо 55), Франсиско Портильо (Карлос Аленья 55), Марк Кукурелла Сасета (Энес Унал 73), Матиас Оливера, Мауро Арамбарри, Дамиан Суарес, Неманья Максимович, Софьян Чакла, Хуан Эрнандес (Хайме Мата 54)

Предупреждения: Ферлан Менди 71 - Софьян Чакла 52

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Хетафе (Испания)
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Комментарии (6)
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metall5291 (Kharkiv)
10.02.2021 в 00:20
Хороший результат, учитывая еще и ужасную погоду. Реаловская молодежь смотрелась неплохо. Особенно Марвин Парк (или Пак?). В общем молодцы.
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amg333 (Kyiv )
10.02.2021 в 00:48
По прогнозам микробиолога дарвинского оленя в сфере ман.давошек Реал не попадёт в зону ЛЧ в этом сезоне))))
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Dr. House (Подолье)
09.02.2021 в 23:57
В составе Хетафе Аленья объявился))). Не помогло...)))
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+1
0
Dr. House (Подолье)
09.02.2021 в 23:59
Даже скажу больше: с выходом Аленьи Хетафе сразу два гола пропустил))). Аленьи - они такие, что там, что тут)))
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
10.02.2021 в 00:21
Аленья был не настоящий.
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Alex7Chapman (Кропивницький)
10.02.2021 в 00:44
доктор хаус цієї ночі у Шепетівці згорів сарай на території райпсихсанаторію ... за свідченнями місцевих вибухнув оленячий пукан
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