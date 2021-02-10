Севилья - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Кубок Испании вышел на финишную прямую. На пути к финалу в одну пару жребий свел "Севилью" и "Барселону". В полуфинале регламент предусматривает два матча в противостоянии, поэтому после сегодняшнего матча все еще не определится. Но стратегическое преимущество одна из команд может получить.

Матч состоится 10.02.2022 в 22:00. Прямая онлайн текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн видеотрансляция - видеоплатформа MEGOGO. Смотрим.

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