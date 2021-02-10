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Севилья - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Испания
(1 голосов)

Севилья - Барселона: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 10.02.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Севилья - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
UA-Футбол
Новина українською

Кубок Испании вышел на финишную прямую. На пути к финалу в одну пару жребий свел "Севилью" и "Барселону". В полуфинале регламент предусматривает два матча в противостоянии, поэтому после сегодняшнего матча все еще не определится. Но стратегическое преимущество одна из команд может получить.

Матч состоится 10.02.2022 в 22:00. Прямая онлайн текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн видеотрансляция - видеоплатформа MEGOGO. Смотрим.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.

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В статье: Барселона Кубок Испании Севилья (Испания)
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