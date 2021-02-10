Герой футбольного дня. Ферлан Менди

Следует принимать во внимание тот факт, что "Хетафе" провалил вчерашний матч против "Реала". В течение девяноста минут "городские" разродились лишь одним ударом в направлении ворот, ни разу не попали в створ, держали мяч лишь немного более тридцати процентов игрового времени. А еще футболисты "Хетафе" не грубили. Обычно жесткие и бесцеремонные подопечные Хосе Бордаласа в этот раз сдались сопернику на милость. Проиграли тринадцатый из последних четырнадцати матчей против "Реала". В пятом поединке подряд не забили в ворота мадридцев голов.

Это был тот редкий случай, когда Зинедин Зидан получил возможность со спокойной душой встречать финальный свисток. В таких условиях хорошо себя проявили сразу несколько игроков. Традиционно активные Бензема, Модрич и Асенсио своей игрой никого не удивили, а вот Марвин Парк предоставил приятный для болельщиков "Реала" сюрприз. Несмотря на то, что молодой футболист был заменен уже в начале второго тайма, поединок можно занести ему в актив. Первый в карьере выход Марвина в основном составе вполне себя оправдал.

Но лучшим на поле был Ферлан Менди. Это также не редкость, француза следует относить к когорте стабильных проверенных бойцов, где уже, как отмечалось, находятся ветераны коллектива во главе с Каримом Бензема. Но Ферлан Менди – не ветеран и не "долгожитель" этого коллектива. В Мадриде он проводит лишь второй сезон, завоевав место в основе и отодвинув Марсело в глубокий запас. Примечательно, что второй гол "Реала" во вчерашнем поединке организовала именно эта пара игроков, но, несмотря на результативную передачу, было заметно, что Марсело сейчас отстает от Менди. Ферлан закрывал позицию левого центрального защитника в схеме с тремя защитниками и стал самым полезным игроком "Реала". Чаще всех игроков на поле встречался с мячом, выполнил наибольшее количество передач, показал наилучшее качество пасов среди футболистов основы, чаще всего применял дриблинг, не терял мяч в непринужденных ситуациях.

Марсело тоже провел неплохой поединок (чего стоят хотя бы пять ключевых передач на обострение в его исполнении), однако с таким Менди сложно конкурировать. Не Азар, не Йович, не Милитао и даже не Родриго – лучшее приобретение мадридцев за последние года два-три. В десятку "Реал" попал как раз с приглашением Ферлана Менди.