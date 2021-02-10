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Развеивая слухи: Зидан объяснил, почему Иско не начал игру с Хетафе в стартовом составе

Испания
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Мало тренировался

Развеивая слухи: Зидан объяснил, почему Иско не начал игру с Хетафе в стартовом составе
Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал свой комментарий журналистам после матча с "Хетафе" (2:0). Цитируют француза Marca и AS.

"Иско не мог играть весь матч – он провел только одну тренировку. 15 минут для него было достаточно, вот и все. Мы не очень много времени готовились к новой формации, но игроки хорошо поняли мои задумки и реализовали их на поле. Менди прекрасно выглядел как левый центрбек в тройке защитников, Марсело получил свободу на бровке".

"Борьба за чемпионство? "Реалу" нужно продолжить работу, это наша обязанность. Мы неплохо справляемся на фоне травм".

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В статье: Зинедин Зидан Марсело Иско Реал (Мадрид) "Хетафе" Ферлан Менди
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Источник:
Marca

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