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Развеивая слухи: Зидан объяснил, почему Иско не начал игру с Хетафе в стартовом составе
Мало тренировался
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал свой комментарий журналистам после матча с "Хетафе" (2:0). Цитируют француза Marca и AS.
"Иско не мог играть весь матч – он провел только одну тренировку. 15 минут для него было достаточно, вот и все. Мы не очень много времени готовились к новой формации, но игроки хорошо поняли мои задумки и реализовали их на поле. Менди прекрасно выглядел как левый центрбек в тройке защитников, Марсело получил свободу на бровке".
"Борьба за чемпионство? "Реалу" нужно продолжить работу, это наша обязанность. Мы неплохо справляемся на фоне травм".
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