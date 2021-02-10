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Спокойствие, по которому тосковали. Реал - Хетафе 2:0. Обзор матча и видео голов

Испания
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Реал - Хетафе ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.02.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Спокойствие, по которому тосковали. Реал - Хетафе 2:0. Обзор матча и видео голов
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В перенесенном матче первого тура Примеры "Реал" добыл довольно спокойную победу. "Хетафе" за весь поединок нанес по воротам Куртуа лишь один удар, но и он был неточный. Мадридцы же забили усилиями Карима Бензема и Ферлана Менди.

Благодаря этой победе удалось сократить отставание от "Атлетико" до пяти очков, но у "матрасников" два матча в запасе. Смотрите, как это было, в видеообзоре перенесенного поединка первого тура Примеры.

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Хетафе" 2:0
Голы: Карим Бензема 60, Ферлан Менди 66

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Хетафе (Испания)
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