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Спокойствие, по которому тосковали. Реал - Хетафе 2:0. Обзор матча и видео голов
Реал - Хетафе ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.02.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
В перенесенном матче первого тура Примеры "Реал" добыл довольно спокойную победу. "Хетафе" за весь поединок нанес по воротам Куртуа лишь один удар, но и он был неточный. Мадридцы же забили усилиями Карима Бензема и Ферлана Менди.
Благодаря этой победе удалось сократить отставание от "Атлетико" до пяти очков, но у "матрасников" два матча в запасе. Смотрите, как это было, в видеообзоре перенесенного поединка первого тура Примеры.
Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Хетафе" 2:0
Голы: Карим Бензема 60, Ферлан Менди 66
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