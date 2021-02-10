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МЮ не контактировал с Рамосом. Серхио интересен ПСЖ

Испания
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Парижане ожидают окончания контракта испанца со "сливочными"

МЮ не контактировал с Рамосом. Серхио интересен ПСЖ
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Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос пока не определился с клубом на следующий сезон. Лидер "сливочных" и руководство клуба не могут дойти соглашения по новому контракту.

Итальянский журналист Фабрицио Романо опроверг слухи о том, что "Манчестер Юнайтед" выходил на контакт с испанским защитником.

По различной информации "Пари Сен-Жермен" предметно заинтересован в переходе Рамоса, но боссы парижан рассматривают только вариант с подписанием 34-летнего Серхио в качестве свободного агента.

Напомним, текущий контракт испанца с "Реалом" истекает летом 2021-го года. В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги Серхио рамос принял участие в 14 матчах.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Twiiter FabrizioRomano

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