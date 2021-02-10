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Молодой хавбек Лейпцига Дани Ольмо заинтересовал Реал
"Сливочные" ищут замену Лукасу Васкесу
Испанское издание Ok Diario сообщает, что хавбек "Лейпцига" Дани Ольмо заинтересовал мадридский "Реал".
По информации источника, "сливочные" видят в молодом полузащитнике замену Лукасу Васкесу, который пока не продлил контракт с королевским клубом. В свою очередь Ольмо также хочет вернуться в Испанию, где уже выступал за молодежные команды каталонской "Барселоны".
Шансы на успех сделки увеличивает, тот факт, что у агента Дани Ольмо хорошие отношения с руководством "Реала" - Хуанма Лопес представляет интересы защитника "сливочных" Начо, а также работает с бывшим нападающий мадридцев Моратой.
Немецкий портал Transfermarkt оценивает трансфер игрока в 38 млн евро, а контракт испанца с "быками" действует до 30 июня 2024 года.
В текущем сезоне чемпионата Германии Дани Ольмо принял участие в 20 матчах, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 6 голевых передач.
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