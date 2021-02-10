Коутиньо может не сыграть за Барсу в этом сезоне. Клуб не хочет платить бонусы Ливерпулю

Испанский журналист Хави Мигель сообщил, что атакующий полузащитник каталонской "Барселоны" Филлипе Коутиньо может не выйти на поле в футболке "сине-гранатовых" в этом сезоне.

Причина: руководство "Барсы" не хочет платить бонусы "Ливерпулю" за количество матчей, которые бразилец сыграет в текущей кампании.

"Одной из задач клуба является экономия, а в случае Коутиньо предусмотрены бонусы "Ливерпулю" за сыгранные матчи. "Барселона" не хочет больше платить за него. "Барселона" будет должна выплатить 5 миллионов евро, если он проведет еще 7 матчей. Этого не будет", – рассказал журналист в эфир Onze на канале Esport3.

Напомним, бразилец перешел в стан каталонцев из "Ливерпуля" зимой 2018-го года за 120+40 млн евро. Текущее соглашение Коутиньо с "Барсой" действует до лета 2023-го года.