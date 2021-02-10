Испания
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Матч против Севильи стал для Месси 900-м в карьере
Лионель вышел в старте на полуфинал Кубка Испании
В первом полуфинале Кубка Испании "Севилья" принимает каталонскую "Барселону" (1:0 - второй тайм).
"Сине-гранатовых" на этот поединок в качестве капитана вывел Лионель Месси. Этот матч стал для 33-летнего аргентинца 900-м в карьере. Из них 758 в составе "Барсы", а 142 - в футболке национальной сборной Аргентины.
В частности, эта игра стала 41-й для Месси против "Севильи" - в этих поединках форвард записал на свой счет 37 голов и 16 ассистов.
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