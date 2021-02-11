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Невероятный проход через все поле и привет от бывшего. ВИДЕО как Барса проиграла в Кубке
Смотреть видео обзор матча Севилья - Барселона, Кубок Испании, 10 февраля 2021
Вашему вниманию видео обзор матча четвертьфинала Кубка Испании, в котором Барселона уступила на выезде Севилье. Счет был открыт после эффектного соло (с небольшой помощью партнеров) от защитника Жюля Кунде, который начал свой проход от своей штрафной и завершил ударом в угол. А во втором тайме преимущество хозяев закрепил бывший игрок каталонского гранда Иван Ракитич, который реализовал выход один на один с голкипером. 2:0 в пользу андалусцев, впрочем, у каталонцев будет возможность отыграться в ответном матче, запланированном на март.
Кубок Испании. Полуфинал. Первый матч
10 февраля. Севилья. "Хуан Санчес Писхуан"
"Севилья" – "Барселона" 2:0
Голы: Кунде 25, Ракитич 85
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