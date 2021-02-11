  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Невероятный проход через все поле и привет от бывшего. ВИДЕО как Барса проиграла в Кубке
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Невероятный проход через все поле и привет от бывшего. ВИДЕО как Барса проиграла в Кубке

Испания
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Севилья - Барселона, Кубок Испании, 10 февраля 2021

Невероятный проход через все поле и привет от бывшего. ВИДЕО как Барса проиграла в Кубке
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча четвертьфинала Кубка Испании, в котором Барселона уступила на выезде Севилье. Счет был открыт после эффектного соло (с небольшой помощью партнеров) от защитника Жюля Кунде, который начал свой проход от своей штрафной и завершил ударом в угол. А во втором тайме преимущество хозяев закрепил бывший игрок каталонского гранда Иван Ракитич, который реализовал выход один на один с голкипером. 2:0 в пользу андалусцев, впрочем, у каталонцев будет возможность отыграться в ответном матче, запланированном на март.

Кубок Испании. Полуфинал. Первый матч
10 февраля. Севилья. "Хуан Санчес Писхуан"
"Севилья" – "Барселона" 2:0
Голы: Кунде 25, Ракитич 85

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Кубок Испании Иван Ракитич Севилья Жюль Кунде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...