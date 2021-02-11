Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Почему VAR не вмешался? Это пенальти". Куман – о фоле Сусо на Альбе возле штрафной площадки
Рональд на связи
Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал итоги первого матча полуфинала Кубка Испании с "Севильей" (0:2). Цитирует голландца издание Marca.
"Хороший результат для нашего оппонента, "Севилья" – физически крепкая команда. Мы неплохо давили во втором тайме, не реализовали явный момент, но я не могу требовать от команды большего. Впереди ответный поединок, нужно постараться выйти в финал. Первый гол: мы некомпактно сыграли в полузащите. Второй: Умтити пытался создать искусственный офсайд и ошибся".
"В целом, арбитр отработал хорошо. Пенальти – это всегда сомнения, но нужно было ставить 11-метровый в эпизоде с Альбой. Об этом говорят не только представители "Барселоны". Почему VAR не вмешался? Это пенальти".
Penalti de Suso a Jordi Alba no señalado, recordemos que los agarrones se pitan donde acaban, no donde comienzan, además el jugador del Sevilla lo acaba derribando dentro del área. Vía: @Zona_Blaugrana pic.twitter.com/uAUAueOgVA— ZB (@ZB_media_08) February 10, 2021
"У Лангле нет проблем со здоровьем. Я выпустил Умтити и Мингесу, ведь мы играем много матчей".
Популярное сейчас
- Кубок Англии. Эвертон - Тоттенхэм 5:4. Забыть про оборону
- Кубок Италии. Аталанта - Наполи 3:1. Главная Сказка о Золушке продолжается
- Болотников: Александрия отказывается платить за двух игроков. Приходится выбивать эти деньги через КДК
- IFFHS: Роналду идет третьим по количеству голов в клубной карьере, Месси - пятый
- Сколько зарабатывают футболисты Барселоны? Зарплаты игроков Барсы в 2021 году - ВИДЕО
- Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО