"Почему VAR не вмешался? Это пенальти". Куман – о фоле Сусо на Альбе возле штрафной площадки

Альба так хотел упасть, что даже крылья расставил и зарядил крылом в лицо Сусо))). А орать начал ещё до того как свалился как мешок))). Какие же эти барсучки во главе с рыжим смешные))). Игры нет от слова совсем, но им пенальти никакой подавай. Я представляю, если бы такое пенальти дали в пользу Реала, какая была бы истерика у Кумана с аленями))). Но в целом арбитр отработал хорошо, даже Куман признал, да, Алень?)))