  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Почему VAR не вмешался? Это пенальти". Куман – о фоле Сусо на Альбе возле штрафной площадки
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Почему VAR не вмешался? Это пенальти". Куман – о фоле Сусо на Альбе возле штрафной площадки

Испания
(1 голосов)

Рональд на связи

"Почему VAR не вмешался? Это пенальти". Куман – о фоле Сусо на Альбе возле штрафной площадки
Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал итоги первого матча полуфинала Кубка Испании с "Севильей" (0:2). Цитирует голландца издание Marca.

"Хороший результат для нашего оппонента, "Севилья" – физически крепкая команда. Мы неплохо давили во втором тайме, не реализовали явный момент, но я не могу требовать от команды большего. Впереди ответный поединок, нужно постараться выйти в финал. Первый гол: мы некомпактно сыграли в полузащите. Второй: Умтити пытался создать искусственный офсайд и ошибся".

"В целом, арбитр отработал хорошо. Пенальти – это всегда сомнения, но нужно было ставить 11-метровый в эпизоде с Альбой. Об этом говорят не только представители "Барселоны". Почему VAR не вмешался? Это пенальти".

"У Лангле нет проблем со здоровьем. Я выпустил Умтити и Мингесу, ведь мы играем много матчей".

Читайте такжеМатч против Севильи стал для Месси 900-м в карьере

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рональд Куман Барселона Кубок Испании Севилья VAR ВАР
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dr. House (Подолье)
11.02.2021 в 10:27
Альба так хотел упасть, что даже крылья расставил и зарядил крылом в лицо Сусо))). А орать начал ещё до того как свалился как мешок))). Какие же эти барсучки во главе с рыжим смешные))). Игры нет от слова совсем, но им пенальти никакой подавай. Я представляю, если бы такое пенальти дали в пользу Реала, какая была бы истерика у Кумана с аленями))). Но в целом арбитр отработал хорошо, даже Куман признал, да, Алень?)))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...