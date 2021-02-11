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Герой футбольного дня. Иван Ракитич

Испания
(1 голосов)

В стиле Луиса Суареса

Герой футбольного дня. Иван Ракитич
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Бесспорно, "Севилья" вчера против "Барсы" играла не для гурманов. В исполнении команды Хулена Лопетеги была крайне прагматичная и рациональная игра. Преимущественно на своей половине поля. В основном игра неяркая. Но будет кощунством обвинять "Севилью" в трусости или антифутболе. "Севилья" играла в соответствии с заранее выбранной тактической моделью. В этом и разница с "Барсой". Каталонцы, несмотря на то, что большую часть времени держали мяч и много атаковали, действовали бессмысленно, полагаясь исключительно на индивидуальные способности своих игроков.

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А еще проблема "Барсы" – это не реализация голевых моментов. Кто знает, как развивался бы матч, если бы на одиннадцатой минуте Лионель Месси замкнул комбинацию, организованную Гризманном и Дембеле. Однако Лео не переиграл Буну.

"Севилья" же забила два гола из трех попаданий в створ. Тер Штеген потянул удар Эскудеро, но c выстрелами Кунде и Ракитича не справился. В случае с ударом хорвата особенно чувствовалась спортивная злость: без проволочек, максимально сильно, очень просто. Он не праздновал взятие ворот своей бывшей команды, но в середине себя, безусловно, радовался этому успеху.

"Барса" немало забивает. В частности, Лионель Месси входит в топ-3 лучших бомбардиров чемпионата Испании. Но стоит смотреть на ситуацию шире: сколько моментов при этом аргентинец тратит. Сколько моментов "Барса" в целом спускает по ветру. Тогда как ее бывшие игроки ведут свои команды к цели. Луис Суарес уже наколотил шестнадцать голов в чемпионате, часто реализуя один из одного, один из двух или два из двух (как это было в последнем поединке против "Сельты"). Ракитич помогает "Севильи" хорошо защищаться (вторая лучшая оборона чемпионата после "Атлетико", ни единого пропущенного в шести матчах Кубка Испании), а при случае не упускает шанса огорчить соперника результативным ударом.

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Такая горькая правда для "блаугранас": пока игроки "Барсы" дают поводы шутить над собой, вышвырнутые за пределы "Камп Ноу" экс-футболисты "гранатовых" ведут свои новые команды к трофеям.

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В статье: Барселона Иван Ракитич Севилья (Испания) герой футбольного дня
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Комментарии (1)
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Dr. House (Подолье)
11.02.2021 в 12:26
Да уж, менеджмент ФКБ - это сила!!!
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