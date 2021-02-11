Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Хороший результат против особенного оппонента". Ракитич – об успехе в первом матче Кубка с Барселоной
Иван ведет социальные сети
Вчера, 10 февраля, "Барселона" уступила "Севилье" в рамках первого поединка полуфинала Кубка Испании (2:0). Голы в активе Жюля Кунде и Ивана Ракитича. Хорватский хавбек прокомментировал победу "нервионцев" у себя в Instagram:
"Отличное выступление! Это хороший результат против особенного оппонента. "Севилья", только вперед!"
Great performance! Good result against a special opponent! Let’s go! #CopaDelRey #SevillaBarca @SevillaFC pic.twitter.com/VKbBpkWEmA— Ivan Rakitic (@ivanrakitic) February 10, 2021
Ракитич – воспитанник "Базеля", в составе первой команды дебютировал в 2005 году. Летом 2007 года Иван перешел в "Шальке" (97 матчей и 12 голов). В зимнее трансферное окно сезона 2010/11 перешел в "Севилью", с которой выиграл Лигу Европы. За 3,5 года хорват сыграл 117 матчей и забил 27 мячей, стал капитаном и лидером клуба. В июне 2014 года хавбек стал игроком "Барселоны", а в сентябре 2020-го, после 6 лет в Каталонии, вернулся в "Севилью".
Популярное сейчас
- Каждый гол как шедевр. Аталанта - Наполи 3:1. Видео голов и обзор матча
- Бернард забил решающий! ВИДЕО, как Эвертон обыграл Тоттенхэм со счетом 5:4
- Возмущение Шахтера, поражение Барселоны, финал Аталанты. Главные новости за 10 февраля
- Герой футбольного дня. Лукас Окампос / Алехандро Гомес
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО
- Сколько зарабатывают футболисты Барселоны? Зарплаты игроков Барсы в 2021 году - ВИДЕО