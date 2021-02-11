"Хороший результат против особенного оппонента". Ракитич – об успехе в первом матче Кубка с Барселоной

Вчера, 10 февраля, "Барселона" уступила "Севилье" в рамках первого поединка полуфинала Кубка Испании (2:0). Голы в активе Жюля Кунде и Ивана Ракитича. Хорватский хавбек прокомментировал победу "нервионцев" у себя в Instagram:

"Отличное выступление! Это хороший результат против особенного оппонента. "Севилья", только вперед!"

Ракитич – воспитанник "Базеля", в составе первой команды дебютировал в 2005 году. Летом 2007 года Иван перешел в "Шальке" (97 матчей и 12 голов). В зимнее трансферное окно сезона 2010/11 перешел в "Севилью", с которой выиграл Лигу Европы. За 3,5 года хорват сыграл 117 матчей и забил 27 мячей, стал капитаном и лидером клуба. В июне 2014 года хавбек стал игроком "Барселоны", а в сентябре 2020-го, после 6 лет в Каталонии, вернулся в "Севилью".